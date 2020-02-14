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      Скандал вокруг Зеленского и Патрушева в Омане: позиция авторов материала проекта "Схемы"

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      Редакция проекту журналистских расследований "Схемы" отреагировала на скандал, который возник вокруг их материала о январской поездке президента Владимира Зеленского в Оман. Дело в том, что в Офисе президента заявили, что информация в нем "целиком и полностью не соответствует действительности" и что в сюжете "все от начала до конца – ложь".

      Журналисты, в частности, напомнили, что в Офисе Президента намерены подать на них в суд, передает "Радио Свобода".

      Подробнее! ОПУ будет судиться со "Схемами" из-за сообщения о "встрече" Зеленского и Патрушева

      Поэтому они ожидают этот документ. И по иску попытаются понять, что именно из озвученного в сюжете, по мнению ОПУ, является ложью:

      • Что Зеленский был в Омане?
      • Что он возвращался чартерным бортом 9H-VJN?
      • Что именно этим бортом туда накануне прилетел Патрушев из Москвы?
      • Что в Омане с Зеленским был Андрей Ермак?

      Если же в ОПУ хотят опровергнуть встречу Патрушева и Зеленского, то, во-первых, в материалах нет утверждений о том, что такая встреча состоялась. Во-вторых, позиция Офиса Президента была в полной мере представленной в сюжете,
      – отметили представители проекта.

      Также журналисты обвинили Офис Президента в том, что те с начала истории с Оманом  будто что-то "не договаривали, скрывали и даже сознательно или нет, дезинформировали общество".

      "То отпуск, то рабочий визит, если отпуск – зачем в нем Ермак, если командировка – почему тайная, "Зеленский срочно вылетает "– а вылетает только через 10 часов и так далее", – спрашивают в "Схемах".

      По словам представителей СМИ, во время визита Зеленского в Оман, в частности, штандарт президента в его офисе на Банковой был поднят. А это должно сигнализировать о его присутствии в пределах Украины. Хотя он был за границей. Поэтому у журналистов оставался ряд вопросов, на которые пока нет ответа.

      Теперь в своем материале мы привели неизвестные ранее факты, которые точно потребует публичных объяснений – о том, что в Оман прилетел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев именно тогда, когда там был Владимир Зеленский, и именно тем самолетом, которым президент был доставлен в Украину. Разве это не общественно важная информация? А вместо того, чтобы расставить все точки над "і",, Андрей Ермак и Офис Президента в своих заявлениях прибегают к дискредитации редакции и угрожают судом журналистам, которые пытаются пролить свет на всю эту историю,
      – подчеркивает редакция проекта.

      В то же время здесь считают, что такая реакция со стороны ОПУ является давлением и вмешательством в редакционные дела. Говорится и о предостережении в сторону Общественного вещателя – телеканала "UA: Первый" – обратить внимание "на распространение в его эфире недостоверной информации, которая является откровенной манипуляцией общественным сознанием".

      "Государство действительно финансирует Общественного вещателя. Государство – то есть граждане Украины, а не конкретный президент, Кабмин или Верховная Рада. И поэтому, когда конкретном президенту, министру или депутату не нравится, что транслирует Общественный вещатель, это не значит, что он имеет право на него публично давить", – подытожила редакция "Схем".

      Интересно! У журналистов могут быть дополнительные доказательства встречи Зеленского с Патрушевым, – Басараб

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      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости политики Расследования Журналисты Президент Украины Зарубежные визиты Зеленского Владимир Зеленский СМИ
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