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      Скандал з Анною та Марією Опанасюк на Євробаченні: реакція посіпак Кремля

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      Анна и Мария Опанасюк
      Анна и Мария Опанасюк / Соцсети

      У Росії також не залишили поза увагою скандал, що трапився навколо учасників українського Нацвідбору Євробачення дуету ANNA MARIA. Зокрема, свої "авторитетні" думки висловили пропагандистка Ольга Скабєєва та колишня так звана "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська.

      В Украине возник скандал вокруг участниц финал украинского нацотбора Евровидения сестер Анны и Марии Опанасюк. Девушки, в частности отметили, что "Украина потеряла Крым". Кроме того, они не смогли ответить на вопрос относительно нынешнего статуса Крыма.

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      Если в Украине их заявления вызвали большой резонанс и на певиц полились тонны критики, то в России девушек поддержали.

      "Не просто не признали агрессию России – крутнйшим образом держались во время хамского антироссийского интервью. Молодцы", – отметила пропагандистка Ольга Скабеева.

      Сказала слово и действующая депутат Госдумы РФ и бывший так называемый "прокурор Крыма" Наталья Поклонская. По ее словам, ответ на вопрос о принадлежности Крыма очевиден, то есть "это территория Российской Федерации".

      "Украинские националисты и журналисты, которые ищут сенсации, постоянно спрашивают: "Чей Крым?", Тем самым пытаясь поставить людей в неловкое положение. Те же, кто пытается дать объективный и взвешенный ответ, тут же получают немедленного общенародного травлю", – убеждает Поклонская в комментарии пропагандистскому информационному агентству "РИА Новости".

      Что известно о скандале вокруг группы ANNA MARIA: смотрите видео  

      РЕАКЦИЯ УКРАИНЦЕВ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ГРУППЫ ANNA MARIA:

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      Теги: Новости Украины Новости России LifeStyle Музыка Украина – Россия Новости LifeStyle Сестры Анна Мария Опанасюк Скандал Российская пропаганда
      Источник: 24 Канал
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