Скандальна дитяча фотосесія: сучасна мода чи пропаганда збочень?

Навряд чи знайдеться дівчина, яка б не одягала мамині туфлі, поки мама на роботі. Та навіть якщо мама вдома – приміряти дорослий жіночий одяг, прикраси, спробувати зробити собі макіяж – це здорове бажання маленької дівчинки уявити, що вона доросла і може бути настільки ж красивою, як і її мама.

Та навряд чи ці забавки є сенс показувати світу – дівчинка виросте, купить собі власні жіночі атрибути і сама вирішить як, коли і кому показувати себе красиву.

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А от за деяких дівчат це вирішили автори фотосесії, яка сколихнула Інтернет. Ні, вони не одягали речі своїх мам, вони були в одязі для свого віку – 12 років. У нижній білизні. З дорослим макіяжем і у дорослих позах.

Світлини зробили, щоб цю ж білизну прорекламувати. Спіднє для дівчаток-підлітків розробила дизайнерка Алла Френкель, світлини відзняла фотограф Ганна Домбровська, а результат обурив тисячі дорослих.

Якщо придивитися до самого одягу, навряд чи можна знайти щось відверте – майки, шорти, пеньюарчики. Хоча... Пеньюарчики! Не піжама з покемонами, не нічнушка з фіксиками, а пеньюар. Звичайний, білий, навіть без візерунків. Та й вся колекція звичайна, біла, без візерунків. Мрія дитини, ага.

Те, що пишуть користувачі соцмереж про ці фотографії, я сюди дублювати не буду, скажу тільки, що основне словосполучення у коментарях це "мрія педофіла", а основний меседж – притягнути організаторів до кримінальної відповідальності.

Але щось тут не так. Величезна кількість дівчат-моделей приходить у бізнес не досягнувши 14 років. Всіх їх одягають і фарбують так, як того хоче замовник фотосесії. І часто ми можемо навіть не здогадуватися, що однолітки дівчини ще бавляться ляльками. І всі мовчать, всім із цим комфортно. То де межа між творчістю і розбещенням неповнолітніх?

Нещодавно у Казахстані провели першу хімічну кастрацію засудженого педофіла. Поки у нас не буде хоча б такого покарання для цих нелюдей, присутність чи відсутність в інфопросторі дитячих фотосесій нічого не змінить.

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