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      Скандальна переписка Тимошенко і Зеленського та дилема справи Порошенка: блоги тижня

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      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – закадрове у переписці Тимошенко та Зеленського, чому справа Порошенка ставить у незручне становище владу та в які ігри грає Кремль з Україною.

      1. Захоплені судна знову дома, або Як Кремль переграв Україну

      судна

      Росія розпочала процес передачі захоплених у листопаді 2018 року українських кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". У місці передачі з українського боку перебувають судна "Титан", "Гайдамака" та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір". Зауважимо, що "Гайдамака" вже почав плисти до Одеси.

      Все про повернення захоплених кораблів

      2. Треба скоротити чисельність населення Землі, інакше буде катастрофа, – Daily Mail

      населення

      Зараз перед людством постало багато проблем. Але найголовніша – екологічні негаразди.

      Найцікавіші огляди іноземних ЗМІ – дивіться тут

      3. Справа Порошенка як капкан для влади



      Днями Державне бюро розслідувань (ДБР) підготувало першу підозру проти п'ятого президента, а нині нардепа Петра Порошенка. Вона стосується узурпації влади при призначеннях в наглядовий судовий орган – Вищу раду правосуддя (ВСП).

      Детальніше про те,       у чому підозрюють Петра Порошенка

      4. Где вы, чистоплюи? Что осталось за кадром переписки Зеленского и Тимошенко, – Леонид Швец

      порошенко, тимошенко, зеленський

      Заявление Владимира Зеленского о том, что время договорняков в украинской политике осталось позади, могло бы стать громкой заявкой и предметом для критического разбора, если бы черт не дернул артистов эстрадного жанра ввернуть вдобавок пару слов о фигуре Юлии Владимировны, которая новой власти договорняк и предлагала.

      Больше подробностей о фейсбук-батле Зеленского и Тимошенко

      5. Как лидер "Исламского государства" оказался в Украине

      іділ

      На прошлой неделе в Киеве задержали одну из ключевых фигур "Исламского государства", самой жестокой террористической организации в мире. Аль-Бара Шишани, по паспорту Цезарь Тохосашвили, гражданин Грузии, был заместителем "министра войны" Умара Шишани.

      Еще больше материалов об Исламском государстве

      Важливо знати! Уряд готовий до будь-якого розвитку подій, – Гончарук про "Приватбанк" і Коломойського

      Это настоящая война, – Нефедов о контрабанде, Андрее Богдане и "теневом премьере"
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      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Возвращение захваченных кораблей Петр Порошенко Роман Труба Публикации Исламское государство
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