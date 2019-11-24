Скандальна переписка Тимошенко і Зеленського та дилема справи Порошенка: блоги тижня
Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – закадрове у переписці Тимошенко та Зеленського, чому справа Порошенка ставить у незручне становище владу та в які ігри грає Кремль з Україною.
1. Захоплені судна знову дома, або Як Кремль переграв Україну
Росія розпочала процес передачі захоплених у листопаді 2018 року українських кораблів "Бердянськ", "Нікополь" та "Яни Капу". У місці передачі з українського боку перебувають судна "Титан", "Гайдамака" та пошуково-рятувальний корабель "Сапфір". Зауважимо, що "Гайдамака" вже почав плисти до Одеси.
Все про повернення захоплених кораблів
2. Треба скоротити чисельність населення Землі, інакше буде катастрофа, – Daily Mail
Зараз перед людством постало багато проблем. Але найголовніша – екологічні негаразди.
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3. Справа Порошенка як капкан для влади
Днями Державне бюро розслідувань (ДБР) підготувало першу підозру проти п'ятого президента, а нині нардепа Петра Порошенка. Вона стосується узурпації влади при призначеннях в наглядовий судовий орган – Вищу раду правосуддя (ВСП).
Детальніше про те,
4. Где вы, чистоплюи? Что осталось за кадром переписки Зеленского и Тимошенко, – Леонид Швец
Заявление Владимира Зеленского о том, что время договорняков в украинской политике осталось позади, могло бы стать громкой заявкой и предметом для критического разбора, если бы черт не дернул артистов эстрадного жанра ввернуть вдобавок пару слов о фигуре Юлии Владимировны, которая новой власти договорняк и предлагала.
Больше подробностей о фейсбук-батле Зеленского и Тимошенко
5. Как лидер "Исламского государства" оказался в Украине
На прошлой неделе в Киеве задержали одну из ключевых фигур "Исламского государства", самой жестокой террористической организации в мире. Аль-Бара Шишани, по паспорту Цезарь Тохосашвили, гражданин Грузии, был заместителем "министра войны" Умара Шишани.
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Важливо знати! Уряд готовий до будь-якого розвитку подій, – Гончарук про "Приватбанк" і Коломойського
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