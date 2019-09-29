Кінець Трампа, рятівники Путіна та газова війна України і Росії: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – які наслідки може мати розмова Зеленського і Трампа, чому захід допомагає Путіну та чи можливий імпічмент президента США.

1. Розмова Трампа та Зеленського: які наслідки для України





Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Там справді є згадка про Байдена, однак не зовсім у такому ракурсі, як це було подано опонентами американського лідера, які уже почали процедуру імпічменту президента.



Телефонна розмова Зеленського і Трампа – більше читайте тут.

2. Дональду Трампу кінець, – Süddeutsche Zeitung





Демократична партія США заявила, що розпочинає слідство, по закінченні якого може запровадити процес відсторонення президента Трампа від посади...



Найцікавіше про Дональда Трампа.

3. Скандал із ексдружиною Князєва та відставка голови Нацполіції: деталі





Колишні голова Національної поліції України Сергій Князєв назвав дезінформацією повідомлення про затримання його колишньої дружини на кордоні із Польщею через незадекларовані 650 тисяч євро готівки...



Хто такий Сергій Князєв?

4. Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post





Західні лідери кидають президенту Росії Володимиру Путіну рятівний круг замість того, щоб стримувати його.



Найцікавіші матеріали зі Світових Медіа.

5. Газові контракти з Росією: що на кону





Днями у Брюсселі пройшли тристоронні консультації України, РФ і ЄС щодо транзиту російського газу через територію нашої країни після завершення в кінці 2019 року чинного контракту.



Більше про транзит російського газу дивіться тут.

Читайте також: Докір Меркель і "свій" прокурор: суперечливі моменти розмови Трампа і Зеленського