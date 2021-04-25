"Путин – красавчик": скандальная блогерша Алхим попала в базу "Миротворца"
Блогер из Днепра Анна Алхим попала в базу "Миротворца" из-за своих скандальных высказываний. Ранее Алхим утвердительно ответила на вопрос, Является ли Владимир Путин красавчиком.
Источник:"Миротворец"
Блогерше инкриминируют и отрицание российской агрессии, антиукраинскую пропаганду и участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.
Заметьте Звезда "школы" Василенко, которой главное "сдохнуть не в Украине", попала в базу "Миротворца"
Сама Алхим уже прокомментировала свое появление в "Миротворце". Блогер отметила, что лучше бы это был список Forbes.
Миротворец – это от слова мир или творец,
– размышляет Алхим.
Реакция Алхим на попадание в "Миротворец" / Dp.vgorode
Скандал с Алхим: главное
- Еще в 2020 году блогерша Алхим рассказала, что маска в инстаграме спросила у нее, красавчик ли Путин. Блогер ответила утвердительно, и это возмутило украинцев.
- Впоследствии Алхим опубликовала видео, в котором заявила, что якобы не видит необходимости извиняться за свое заявление. По словам Алхим, ее осуждают якобы только "недопатриоты".
- Кроме того, блогер рассказала, что якобы помогала воинам из АТО, однако не афишировала этого, потому что делала доброе дело "для себя".
- Свое выступление Алхим подытожила словами: "я не знаю никого круче, чем Путин, и никого влиятельнее, чем Путин".
Алхим о Путине: смотрите видео
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