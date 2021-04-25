Блогер из Днепра Анна Алхим попала в базу "Миротворца" из-за своих скандальных высказываний. Ранее Алхим утвердительно ответила на вопрос, Является ли Владимир Путин красавчиком.

Блогерше инкриминируют и отрицание российской агрессии, антиукраинскую пропаганду и участие в актах гуманитарной агрессии против Украины.

Заметьте Звезда "школы" Василенко, которой главное "сдохнуть не в Украине", попала в базу "Миротворца"

Сама Алхим уже прокомментировала свое появление в "Миротворце". Блогер отметила, что лучше бы это был список Forbes.

Миротворец – это от слова мир или творец,

– размышляет Алхим.



Реакция Алхим на попадание в "Миротворец" / Dp.vgorode

Скандал с Алхим: главное

Еще в 2020 году блогерша Алхим рассказала, что маска в инстаграме спросила у нее, красавчик ли Путин. Блогер ответила утвердительно, и это возмутило украинцев.

Впоследствии Алхим опубликовала видео, в котором заявила, что якобы не видит необходимости извиняться за свое заявление. По словам Алхим, ее осуждают якобы только "недопатриоты".

Кроме того, блогер рассказала, что якобы помогала воинам из АТО, однако не афишировала этого, потому что делала доброе дело "для себя".

Свое выступление Алхим подытожила словами: "я не знаю никого круче, чем Путин, и никого влиятельнее, чем Путин".

Обратите внимание! Только за 2021 год российские наемники убили на Донбассе 37 украинских бойцов.

Алхим о Путине: смотрите видео