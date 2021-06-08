Как сообщают в сети, девушку зовут Яна и ей 28 лет. Она занимается наращиванием ресниц в Чугуеве на Харьковщине.

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Отрицание агрессии и антивоенная пропаганда

В "Миротворец" скандальную героиню видео занесли из-за ее высказываний в сториз. В базе отметили, что Яна занимается демонстративным неуважением к военным и отрицает российскую агрессию.

Лашмейкер в видео действительно сказала, что военные воюют "неясно с кем, их отправляют куда-то лежать в тени и махать ножками".

Как позже оказалось, девушка возмутилась из-за того, что какая-то военная якобы вовремя не заплатила за услуги, которые она выполнила.

Заметим: во время своего хейт-спича девушка использовала множество и говорила не об одном конкретном военном или военной, а в целом. Впрочем, уже через несколько часов она записала сториз, где возмутилась, мол "ее слова коверкают".

Заявление девушки о "вонючих" военных: смотрите видео

Что известно о скандальной лашмейкере