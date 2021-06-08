Как сообщают в сети, девушку зовут Яна и ей 28 лет. Она занимается наращиванием ресниц в Чугуеве на Харьковщине.
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Отрицание агрессии и антивоенная пропаганда
В "Миротворец" скандальную героиню видео занесли из-за ее высказываний в сториз. В базе отметили, что Яна занимается демонстративным неуважением к военным и отрицает российскую агрессию.
Лашмейкер в видео действительно сказала, что военные воюют "неясно с кем, их отправляют куда-то лежать в тени и махать ножками".
Как позже оказалось, девушка возмутилась из-за того, что какая-то военная якобы вовремя не заплатила за услуги, которые она выполнила.
Заявление девушки о "вонючих" военных: смотрите видео
Что известно о скандальной лашмейкере
- По данным телеграм-канала Катарсис, мастерица по наращиванию ресниц живет и работает в Чугуеве.
- Она училась в Чугуевской школе №1 и даже была медсестрой в Чугуевской центральной районной больнице.
- Муж Яны ездил в Москву. Случилось это в ноябре 2014, то есть в разгар войны на Донбассе, На его странице в фейсбуке журналисты нашли фото с Кремлем.