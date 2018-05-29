12:40
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
26°C 13°C
  • среда
    27°C 12°C
  • четверг
    30°C 17°C
  • пятница
    21°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Скандальная Ани Лорак похвасталась российской наградой: фото

492 Читати новину українською
Ани Лорак хвастается победой в России
Ани Лорак хвастается победой в России / PeopleTalk

Украинская певица Ани Лорак, которая активно выступает в стране-агрессоре, получила награду на церемонии награждения музыкальной премии RU.TV. Ее концертное шоу "Дива" стало "Лучшим шоу года" в России.

Такой "победой" певица решила поделиться на своей странице в Instagram.

Читайте также: Ани Лорак и пресс-секретарь Путина сфотографировались после концерта в Москве: фото

Счастлива, что шоу, над которым мы работали так долго, достучатлось до ваших сердец. В этом году именно эта номинация на #премиярутв была особенно важна для меня! Спасибо моим любимым зрителям, всем, кто голосовал!
– написала Лорак.

Кроме этого, она поблагодарила режиссера Олега Бондарчука, который по словам Ани Лорак, помог осуществить ее мечту.

 Отмечается, что в Российской Федерации награду получил еще один украинский исполнитель Макс Барских в номинации "Лучший видеоклип".

 

#ШОУДИВА - лучшее шоу года! Счастлива, что шоу, над которым мы работали так долго, достучалось до ваших сердец. В этом году именно эта номинация на #премиярутв была особо важна для меня! Спасибо моим любимым зрителям, всем, кто голосовал! Я благодарю гениального режиссёра @olegbodnarchuk за то, что помог осуществить мою мечту! Ты - лучший! Я посвящаю это шоу каждой женщине, каждой единственной и неповторимой, каждой Диве и Богине! Особое спасибо моему другу @fkirkorov за поддержку и веру! ️ Огромная благодарность моему директору @uspensky за терпение и выдержку. Спасибо Михаилу Кошевому за новое звучание. Спасибо моей лучшей команде @art_sarancha, @katya_uspenskaya, @katerinanew1, @natfomi. Моим @asmekhina, @nazardidyk, @freedomballet_official, @li_litkovskaya. Спасибо @ru_tv. #премиярутв2018 #лучшеешоу #diva

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak)

Напомним, это не первая "победа" украинской певицы в России. В частности, Ани Лорак получила престижную награду на российской музыкальной премии "ЖАРА MUSIC AWARDS", которая состоялась в воскресенье, 4 марта 2018 года.

Теги: LifeStyle Новости России Музыка Ани Лорак
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук