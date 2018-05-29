Скандальная Ани Лорак похвасталась российской наградой: фото
Украинская певица Ани Лорак, которая активно выступает в стране-агрессоре, получила награду на церемонии награждения музыкальной премии RU.TV. Ее концертное шоу "Дива" стало "Лучшим шоу года" в России.
Такой "победой" певица решила поделиться на своей странице в Instagram.
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Счастлива, что шоу, над которым мы работали так долго, достучатлось до ваших сердец. В этом году именно эта номинация на #премиярутв была особенно важна для меня! Спасибо моим любимым зрителям, всем, кто голосовал!
– написала Лорак.
Кроме этого, она поблагодарила режиссера Олега Бондарчука, который по словам Ани Лорак, помог осуществить ее мечту.
Отмечается, что в Российской Федерации награду получил еще один украинский исполнитель Макс Барских в номинации "Лучший видеоклип".
Напомним, это не первая "победа" украинской певицы в России. В частности, Ани Лорак получила престижную награду на российской музыкальной премии "ЖАРА MUSIC AWARDS", которая состоялась в воскресенье, 4 марта 2018 года.
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