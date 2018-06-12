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Скандальная Лолита спела в оккупированном Крыму песню "Океана Эльзы": видео

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Лолита спела песню "Океана Эльзы"
Лолита спела песню "Океана Эльзы" / Фото из открытых источников

Российская певица Лолита Милявская, которой СБУ запретила въезд в Украину, в очередной раз выступила в оккупированном Крыму. Там певица исполнила известную песню "Друг" украинской группы "Океан Эльзы".

Соответствующее видео опубликовано в Instagram-аккаунте Милявской.

Отметим, что на украинском Лолита спела на своей репетиции в Ялте.

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"Как хорошо устроить репетицию в тихом ялтинском дворике...", – подписала видео артистка.

Напомним, что 23 апреля 2017 года украинские пограничники сняли с поезда российскую певицу Лолиту Милявскую за нарушения законодательства, а именно за выступление в 2015 году в оккупированной Керчи, в Крыму.

Уже через несколько часов Лолите Милявской запретили въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

Теги: Новости Украины Новости России LifeStyle Океан Эльзы Аннексия Крыма Новости Крыма Ялта Музыка
Источник: 24 канал
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