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      Скандальная сестра Меган Маркл отреагировала на беременность герцогини: неожиданное заявление

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      Сестра Меган Маркл отреагировала на новость о беременности герцогини
      Сестра Меган Маркл отреагировала на новость о беременности герцогини / Getty images

      Герцогиня Сассекская Меган Маркл ожидает появления первенца. Такую новость не смогла пропустить ее скандальная сестра Саманта, которая уже сделала новое заявление.

      Как призналась родственница Меган Маркл журналистам The Daily Mail, она счастлива за герцогов Сассекских, которые весной впервые станут родителями. 53-летняя американка, которая ранее отмечалась скандальными заявлениями и поливала экс-актрису грязью в комментариях, заявила, что хочет наладить отношения со своей знаменитой сестрой.

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      Я так взволнована и рада за них! Сожалею о наших прежних разногласиях во взглядах и всех неприятных словах, которые я когда-либо говорила. Тогда я просто не понимала, что происходит... Очень рада этому ребенку и считаю, что ради него мы должны забыть о всех обидах: так будет лучше для Меган, Гарри и их будущего первенца. Мне бы очень хотелось, чтобы в нашей большой семье все было в порядке,
      – заявила Саманта Маркл.


      Саманта Маркл у Букингемского дворца / The Daily Mail

      В свое оправдание сестра герцогини Сассекской откровенно призналась, почему она часто появлялась на телевидении и делала скандальные заявления о Меган. По ее словам, такую реакцию спровоцировала сама жена принца Гарри, которая отказывалась общаться с их отцом.

      "Сначала я думала, что лучше высказаться публично. Тогда была беззаботной и открытой для общения. Как следствие, все сказанное мной попало в руки журналистов. Тогда Меган неправильно обращалась с отцом. Но в глубине души я все равно люблю ее и желаю ей и будущему ребенку всего самого лучшего! Я была поражена новостями о ее беременности, сразу подумала: я отпускаю все прежние обиды. Невероятно рада за них с Гарри!"– добавила Саманта Маркл.


      Принц Гарри и Меган Маркл в Австралии / Getty Images

      К слову, ранее Саманта "набросилась" на Меган с обидами. Тогда женщина заявила, что если их отец умрет, это будет вина герцогини. По ее словам, к Меган Маркл можно достучаться только через СМИ. Также Саманта Грант писала провокационные публикации в Twitter. Впоследствии в телеинтервью она извинилась перед королевской семьей за свои скандальные высказывания в медиа.

      Напомним, Кенсингтонский дворец официально подтвердил слухи о беременности Меган Маркл и отметил, что первенец королевской четы появится на свет весной 2019 года. По подсчетам британских экспертов, Меган сейчас находится на 3 – 4 месяце беременности. На новость уже отреагировал отец герцогини – Томас Маркл. Мужчина заявил, что его дочь будет замечательной мамой.

      Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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