Скандальная сестра Меган Маркл умоляет герцогиню посетить больного отца

Сводная сестра Меган Маркл Саманта Грант часто выступает в прессе с образами и провокационными комментариями, которые касаются поведения герцогини Сассекской и ее отношения к отцу Томасу.

Так, родственница Меган в который раз обратилась к СМИ. 52-летняя Саманта рассказала об отношениях с королевской семьей в интервью в программе Good Morning Britain, сообщает издание Daily Mail.

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Саманта отметила, что отец расстроен потому, что не может иметь живое общение с дочерью.

"Ему просто нужно знать, что она счастлива и все будет хорошо", – отметила женщина.

Отметим, что накануне Саманта "набросилась" на Меган с образами. Тогда женщина заявила, что если их отец умрет, это будет вина герцогини.

Я в какой-то степени жалею. Но я действительно понимаю, что это несправедливо. Мне казалось, что если с ним что-нибудь случится и он умрет, я не думаю, что кто-то из нас мог бы жить с тем фактом, что он ушел несчастливым. Я верю, что она тоже так считает,

– прокомментировала последний скандал Саманта Грант.

По словам сводной сестры, к Меган Маркл можно достучаться только через СМИ.

"Они переписывались, долгое время был контакт. Сейчас, в основном, к Меган можно достучаться только через публичные каналы связи", – рассказала она.

Интервью с Самантой Грант: смотрите видео

Напомним, старший брат герцогини Томас Маркл-младший написал письмо королеве Великобритании Елизавете II с призывом не допустить повторения такой же трагедии, как это случилось с погибшей принцессой Дианой.