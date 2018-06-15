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Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Скандальная Светлана Лобода планирует "вернуться" в Украину

242 Читати новину українською
Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

Украинская певица Светлана Лобода, которая активно гастролирует по России, заявила, что со временем "вернется" в родную страну.

Такое заявление артистка сделала после объявления о новом концертном туре по России и Турции. Вместе с этим на территории Украины не запланировано ни одного выступления, пишет "Главком".

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Кроме того, певица опубликовала эпизод своего клипа к песне "Случайная", добавив хэштеги "Украина", "Мы вернемся".

"Была в нашей жизни история, инсценированная одним телевизионным каналом. Тяжелые были времена, но жизнь расставила все по своим местам", – прокомментировала Светлана Лобода.

Смотрите видео, опубликованное Светланой Лободой:

Как пишет источник, предполагается, что артистка имеет в виду телеканал "1+1", который в марте прошлого года проводил съемки возле дома певицы. Согласно информации следователей, две машины охраны певицы заблокировали журналистов отобрали камеры, пригрозив оружием.

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В клипе к песне "Случайная", Лобода показала сюжет с напавшим на ее охранника журналистом. После чего в Москве на передаче "Пусть говорят" с Андреем Малаховым певица рассказала о наглости украинских СМИ. Вместе с этим отмечается, что она охотно показала свой дом российским журналистам.

Теги: LifeStyle Новости Украины Новости России Музыка СМИ журналисты Светлана Лобода
Источник: 24 Канал
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