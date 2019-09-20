Скандальні помилки Віталія Кличка на посаді мера Києва

Світова легенда боксу Віталій Кличко за час роботи в київській владі перетворився на типового українського політика, за яким тягнеться шлейф корупційних скандалів. А крісло мера Києва вже почало хитатись під ним.

Як Кличко отримав посаду мера Києва

Боксер, який пішов у політику після Помаранчевої революції, уособлював собою великі очікування від зміни поколінь на владному Олімпі.

Интиресно! Кличко чинить опір дуже серйозно, – політолог

Вважалося, що репутація та зароблені на боксерському рингу мільйони назавжди вбережуть Кличка від корупційних спокус. В часи Януковича він вважався здоровою альтернативою авторитарному лідеру "Партії регіонів". Але після Революції гідності Кличко припустився кількох політичних помилок.



Віталій Кличко

Замість того, щоб змагатися за крісло президента 2014 року, він полетів до Відня на таємну зустріч з олігархами Дмитром Фірташем, Сергієм Льовочкіним та Петром Порошенком. Там ці троє в буквальному сенсі охмурлили Кличка, вмовили його не балотуватися в президенти у травні 2014 року, а натомість підтримати Порошенка та як приз отримати посаду мера Києва. З обіцянкою, що після двох президентських термінів Порошенко підтримає Кличка як свого наступника.

Сергій Льовочкін, Дмитро Фірташ та Петро Порошенко

Але київська влада стала пасткою для Кличка. Землі, забудови, відсутність управлінського досвіду, необхідність довіряти приставленим заступникам, чужі "смотрящі" на міських потоках – все це перетворило його роботу в Києві на серію скандалів.

Віденський пакт почав руйнуватися ще у 2015 році, коли Фірташ постав перед судом в Австрії, коли розглядали питання про його екстрадицію в США. Олігарх визнав, що роком раніше був ініціатором зустрічі у Відні з Порошенком і Кличком, і ставив її метою не допустити президентства Юлії Тимошенко та допуску до влади її команди.

Я тоді теж перебував у суді та бачив його на власні очі. "Головне, що ми отримали від зустрічі те, що хотіли: Порошенко – президент, Кличко став мером", – сказав Фірташ, виступаючи під присягою.

Ця заява зачепила Порошенка за живе, адже Фірташ публічно оголосив про таємні домовленості, виставивши тодішнього президента не всенародно обраним гарантом, а людиною, що прийшла до влади в результаті олігархічної змови.

Після цих слів Порошенко почав зачищати людей Фірташа, зокрема, зняв керівника СБУ Валентина Наливайченка, збереження якого на посаді було частиною віденського пакту.



Валентин Наливайченко

Зрештою, після цього все пішло шкереберть у Кличка. Його обсадили "смотрящими" від блоку Петра Порошенка. Негласним куратором міста Києва став колишній регіонал Вадим Столар, якого пов'язували з гучно. будівельною аферою "Еліта центр" великий ринок реклами в Київському метро перейшов під пестунчика Петра Порошенка Сергія Березенка.



Вадим Столар та Сергій Березенко

Провали Кличка на посаді мера

Паралельно Київ почав приходити в занепад, а стандарти життя лише віддалено нагадували європейську столицю. Дороги руйнувалися, гаряче водопостачання відсутнє місяцями, ліфти не працюють, дахи протікають, підвали затоплені. Кличко дав "зелене світло" забудові Сінного ринку і паралельно не спромігся відкрити жодної станції метро за роки своєї каденції.

Стоит знать: Чому Кличко вирішив розпустити Київську міську раду

Наприкінці 2018 року Кличко натякнув Порошенку, що може замінити його на виборчих перегонах, але тодішній президент вирішив балотуватися самостійно. Тому не дивно, що після поразки Порошенка захиталося крісло й під Віталієм Кличком.

Зараз уже циркулює соціологія групи "Рейтинг", результати якої є невтішними. Хоч Віталій Кличко ще залишається найпопулярнішим політиком в Києві, його перемога на виборах мера буде складним завданням.

Вибори, нагадаю, у нас складаються з двох турів. Так, вже зараз він програє 10% Олександру Ткаченку з "Слуги народу". Крім того, виграти у Кличка може навіть Сергій Притула, який поки на 1% відстає від мера.



Олександр Ткаченко та Сергій Притула

І це – достатньо прогнозований підсумок п'ятирічного правління мера, який дозволив втягнути себе в корупційні скандали, розмінявши світову славу на короткострокові дивіденди від доступу до годівниці. При чому не тільки для своїх соратників, але навіть для себе.

Нещодавно я розповідав про те, як пов'язана з Кличком фірма в результаті схематозу отримала в оренду будівлю, яка розташована за готелем "11 дзеркал", яким володіє брат мера Володимир Кличко, але це ще не все.



Готель "11 дзеркал" у Києві

Інша гучна історія трапилася по сусідству, теж на вулиці Богдана Хмельницького в Києві – однієї з найдорожчих вулиць в країні, на якій розташовані Оперний театр, бізнес-центр "Леонардо", готель братів Кличків і квартира мера-боксера.

Схема з орендою відділення "Укрпошти"

Отже, крім всього іншого на вулиці Хмельницького розміщене відділення "Укрпошти" номер 30. Особливість в тому, що це найстаріше відділення в Києві і що воно розташоване в найкозирнішому місці в столиці. А за рогом розташована будівля старовинного маєтку, який було передано в управління Господарського суду Києва.

Стоит знать! Кличко звернувся до парламенту з проханням розпустити Київраду

За багато років суд так і не спромігся привести маєток до ладу. А недавно на нього поклали око люди з оточення Кличка. Які і запропонували чотириходову комбінацію:

• Перший хід – Господарський суд відмовляється від будівлі маєтку.

• Другий хід – міська влада Києва відмовляються продовжити оренду поштовому відділенню на вулиці Хмельницького.

• Третій крок – міська влада передає будівлю поштового відділення в оренду Господарського суду.

• Четвертий крок – на місце, що звільнилося, а це будівля історичного маєтку, з'являється претендент в особі фейкових організації інвалідів, яка претендує на те, щоб без конкурсу та за пільговим тарифом взяти його в оренду.

Найсмішніше й найдурніше, що "Укрпошта" платила за оренду свого історичного приміщення 40 тисяч гривень на місяць. Суду було приписано платити у два рази менше – 20 тисяч гривень. Але через деякий час Департамент комунальної власності попросив для суду визначити оренду цього приміщення в розмірі лише 60 гривень – не тисяч, а гривень – на місяць.

Ця історія, як у краплі води показує, як деградував мер-боксер, який колись був бажаним гостем в резиденціях світових лідерів, а зараз опустився до дерибану відділень "Укрпошти".

Уже зараз у Верховну Раду внесли законопроєкт, який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради 8 грудня 2019 року. Це буде шанс провести перезавантаження влади, яке давно на часі у столиці.