Скандально осудили на 7 лет: суд Мьянмы отклонил апелляцию журналистов Reuters

Журналисты Reuters таки должны сесть в тюрьму на 7 лет просто за то, что выполняли свою работу, суд Мьянмы оставил в силе приговор Ва Лону и Кяу Су Оо. Их обвинили в нарушении государственной тайны, хотя на самом деле они просто собирали доказательства для своего материала.

Об этом сообщает BBC.

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Журналисты писали о том, как военные жестоко казнили 10-х жителей местного поселка. Во время расследования наткнулись на двух полицейских, которые передали им интересные документы по делу. И сразу после этого репортеров арестовали правоохранители.

По словам журналистов, их подставили. 32-летнего Ва Лон и 28-летнего Кяу Су Оо задержали в конце 2017 года. Это дело вызвало широкий резонанс во всем мире. Шеф-редактор Reuters Стивен Адлер считает это давлением на свободу прессы и подчеркивает: журналистика – это не преступление!

Нас осудили несправедливо. Мы действовали в соответствии с законами медиаэтики, мы не совершили преступления и никоим образом не навредили своей нации. Такое решение суда подрывает демократию и свободу нашего государства. Но мы не сделали ничего плохого, поэтому мы ничего не боимся,

– отметил осужденный журналист Ва Лон.

Теперь осужденные должны подать апелляцию в Верховный суд Мьянмы.