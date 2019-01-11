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      Скандально осудили на 7 лет: суд Мьянмы отклонил апелляцию журналистов Reuters

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      Осужденные журналисты Ва Лон и Кяу Су Оо
      Осужденные журналисты Ва Лон и Кяу Су Оо / Фото из открытых источников

      Журналисты Reuters таки должны сесть в тюрьму на 7 лет просто за то, что выполняли свою работу, суд Мьянмы оставил в силе приговор Ва Лону и Кяу Су Оо. Их обвинили в нарушении государственной тайны, хотя на самом деле они просто собирали доказательства для своего материала.

      Об этом сообщает BBC.

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      Журналисты писали о том, как военные жестоко казнили 10-х жителей местного поселка. Во время расследования наткнулись на двух полицейских, которые передали им интересные документы по делу. И сразу после этого репортеров арестовали правоохранители.

      По словам журналистов, их подставили. 32-летнего Ва Лон и 28-летнего Кяу Су Оо задержали в конце 2017 года. Это дело вызвало широкий резонанс во всем мире. Шеф-редактор Reuters Стивен Адлер считает это давлением на свободу прессы и подчеркивает: журналистика – это не преступление!

      Нас осудили несправедливо. Мы действовали в соответствии с законами медиаэтики, мы не совершили преступления и никоим образом не навредили своей нации. Такое решение суда подрывает демократию и свободу нашего государства. Но мы не сделали ничего плохого, поэтому мы ничего не боимся,
      – отметил осужденный журналист Ва Лон.

      Теперь осужденные должны подать апелляцию в Верховный суд Мьянмы.

      Теги: СМИ Медиа Журналисты
      Источник: 24 Канал
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