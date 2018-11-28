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      Скандальное строительство на Андреевском: у Кличко заговорили об отмене договора с застройщиком

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      Скандальное строительство на Андреевском спуске в Киеве
      Скандальное строительство на Андреевском спуске в Киеве / Фото из соцсетей

      Советник городского головы Киева, нардеп Дмитрий Белоцерковец заявил, что город сделал шаг к расторжению договора с застройщиком по скандальному строительству на Андреевском спуске.

      Об этом советник Кличко написал в своем Facebook.

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      В частности, он сообщил, что земельная комиссия Киевсовета поддержала расторжение договора аренды земли на Андреевском спуске, 14-16, где ООО "Маркон" ведет скандальное строительство.

      Для принятия соответствующего решения было несколько предпосылок, в частности то, что застройщик недоплатил городу почти 1 миллиард гривен (974 659,96 грн) и несвоевременно начал осваивать земельный участок.

      Белоцерковец отметил, что городская власть была вынуждена пойти на такой радикальный шаг, поскольку застройщик отказался участвовать в градостроительном совете, который и должен был определить допустимую высотность объекта.

      Именно проект и его высотность, которые были запланированы застройщиком, вызвали большой резонанс и критику.

      Советник мэра Киева добавил, что после решения земельной комиссии в Киевсовете зарегистрировали соответствующий проект о расторжении договора аренды земли, за который теперь должны проголосовать.

      24 ноября стало известно о демонтаже строительного крана на месте скандального строительства на Андреевском спуске в Киеве.

      Что известно о скандальной застройке на Андреевском спуске в Киеве?
      На площади в 0,19 гектара в историческом центре Киева на Андреевском спуске застройщик запланировал строительство девятиэтажного отеля, хотя максимальная высотность сооружений на этом участке может составлять не более 12 метров (примерно 4 этажа). Разрешение на строительство было выдано еще в 2010 году, хотя Андреевский спуск входит в охранную зону ЮНЕСКО.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Скандал на Андреевском спуске скандальные застройки Новости недвижимости Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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