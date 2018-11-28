Скандальное строительство на Андреевском: у Кличко заговорили об отмене договора с застройщиком

Советник городского головы Киева, нардеп Дмитрий Белоцерковец заявил, что город сделал шаг к расторжению договора с застройщиком по скандальному строительству на Андреевском спуске.

Об этом советник Кличко написал в своем Facebook.

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В частности, он сообщил, что земельная комиссия Киевсовета поддержала расторжение договора аренды земли на Андреевском спуске, 14-16, где ООО "Маркон" ведет скандальное строительство.

Для принятия соответствующего решения было несколько предпосылок, в частности то, что застройщик недоплатил городу почти 1 миллиард гривен (974 659,96 грн) и несвоевременно начал осваивать земельный участок.

Белоцерковец отметил, что городская власть была вынуждена пойти на такой радикальный шаг, поскольку застройщик отказался участвовать в градостроительном совете, который и должен был определить допустимую высотность объекта.

Именно проект и его высотность, которые были запланированы застройщиком, вызвали большой резонанс и критику.

Советник мэра Киева добавил, что после решения земельной комиссии в Киевсовете зарегистрировали соответствующий проект о расторжении договора аренды земли, за который теперь должны проголосовать.

24 ноября стало известно о демонтаже строительного крана на месте скандального строительства на Андреевском спуске в Киеве.

Что известно о скандальной застройке на Андреевском спуске в Киеве?

На площади в 0,19 гектара в историческом центре Киева на Андреевском спуске застройщик запланировал строительство девятиэтажного отеля, хотя максимальная высотность сооружений на этом участке может составлять не более 12 метров (примерно 4 этажа). Разрешение на строительство было выдано еще в 2010 году, хотя Андреевский спуск входит в охранную зону ЮНЕСКО.