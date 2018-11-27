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      Скандальное строительство в центре Киева: под угрозой оказался дом известных художников

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      Скандальная застройка в переулке Марьяненко в центре Киева
      Скандальная застройка в переулке Марьяненко в центре Киева / Facebook

      Из-за строительства на улице Мечникова, что в самом центре Киева, под угрозой разрушения оказался дом, в котором жила выдающаяся украинская художница Татьяна Яблонская и скульптор Иван Макогон.

      "Строительный вандализм", как его назвала директор по маркетингу сети столичных кинотеатров, киевлянка Елена Ницко, процветает на одном из Кловских холмов в Печерском районе Киева.

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      По ее словам, здесь наблюдается яркая попытка начать незаконное строительство на участке, который захватывает территории Александровской больницы.

      Дома по переулку Марьяненко, 14, по улице Мечникова, 7 и 7а попадают в зону разрушения. Под видом переноса ливневых труб застройщик начал рыть траншею на придомовой территории дома №14,
      – написала Ницко в своем Facebook, добавив несколько красноречивых фото с незаконного строительства.

      Она напомнила, что именно в доме в переулке Марьяненко, 14 жили и работали выдающиеся люди, среди которых скульптор Иван Макогон и художница Татьяна Яблонская.

      "Именно в этом доме Татьяна Ниловна рисовала свои последние невероятной красоты пастели, сидя у окна. Ее правая рука уже не поднималась, не могла держать тяжелые кисти. Яблонская рисовала левой рукой легкими мазками, наблюдая за небом, птицами и деревьями", – отметила киевлянка.

      Она напомнила, что из-за строительства многоквартирных монстров в этом районе один из домов в переулке Марьяненко уже находится в аварийном состоянии.

      скандальні заубдови Київ

      Скандальная застройка в центре Киева

      На фото с места незаконного строительства видно, как местные жители едва ли не голыми руками защищают свою придомовую территорию.

      скандальні забудови Києва будівництво

      Скандальные стройки Киева: местные жители защищают свою придомовую территорию

      К слову, накануне стало известно, что скандальное строительство на Андреевском спуске в Киеве все-таки удалось остановить – там уже даже разобрали строительный кран.

      Больше новостей из мира недвижимости читайте в разделе Недвижимость24

      Теги: скандальные застройки Новости недвижимости Новости Украины Строительство Новости Киева Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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