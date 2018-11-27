Скандальное строительство в центре Киева: под угрозой оказался дом известных художников
Из-за строительства на улице Мечникова, что в самом центре Киева, под угрозой разрушения оказался дом, в котором жила выдающаяся украинская художница Татьяна Яблонская и скульптор Иван Макогон.
"Строительный вандализм", как его назвала директор по маркетингу сети столичных кинотеатров, киевлянка Елена Ницко, процветает на одном из Кловских холмов в Печерском районе Киева.
Читайте также: Нищук не позволил Тигипко строить небоскреб в центре Киева
По ее словам, здесь наблюдается яркая попытка начать незаконное строительство на участке, который захватывает территории Александровской больницы.
Дома по переулку Марьяненко, 14, по улице Мечникова, 7 и 7а попадают в зону разрушения. Под видом переноса ливневых труб застройщик начал рыть траншею на придомовой территории дома №14,
– написала Ницко в своем Facebook, добавив несколько красноречивых фото с незаконного строительства.
Она напомнила, что именно в доме в переулке Марьяненко, 14 жили и работали выдающиеся люди, среди которых скульптор Иван Макогон и художница Татьяна Яблонская.
"Именно в этом доме Татьяна Ниловна рисовала свои последние невероятной красоты пастели, сидя у окна. Ее правая рука уже не поднималась, не могла держать тяжелые кисти. Яблонская рисовала левой рукой легкими мазками, наблюдая за небом, птицами и деревьями", – отметила киевлянка.
Она напомнила, что из-за строительства многоквартирных монстров в этом районе один из домов в переулке Марьяненко уже находится в аварийном состоянии.
Скандальная застройка в центре Киева
На фото с места незаконного строительства видно, как местные жители едва ли не голыми руками защищают свою придомовую территорию.
Скандальные стройки Киева: местные жители защищают свою придомовую территорию
К слову, накануне стало известно, что скандальное строительство на Андреевском спуске в Киеве все-таки удалось остановить – там уже даже разобрали строительный кран.
Больше новостей из мира недвижимости читайте в разделе Недвижимость24