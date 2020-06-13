Судью Днепровского райсуда Киева Эдуарда Бовкуна обвиняли в получении взятки в размере 5 тысяч долларов. За эти деньги он якобы обещал, что не будет выносить решение о конфискации квартиры осужденного в деле, которое он рассматривал. Однако дело впоследствии закрыли, а скандального судью восстановили в должности бессрочно.

Об этом в своем видеоблоге "Честь и НЕчесть недели" на 24 канале рассказала Ирина Шиба – эксперт по судебной реформе, восстановительного правосудия и правосудия для детей в Фонде DEJURE.

Интересно Обыскали помещение юриста, который якобы мог удалить доказательства убийства Шеремета: почему это незаконно

Кто такой Бовкун

Эдуард Бовкун в 2009 году указом президента был назначен судьей Днепровского райсуда Киева. Однако скандал со взяткой разгорелся уже через год – в 2010 году. Тогда прокуратуры обвиняли Бовкуна в получении неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов, а за эти деньги судья якобы обещал оставить квартиру осужденному в деле, которое он рассматривал.

►Дело о взятке впоследствии закрыли

Уголовное дело против Бовкуна рассматривали в суде до 2016 года. По словам Ирины Шибы, проблема возникла в том, что часть доказательств была собрана с нарушениями законодательства. Именно поэтому их использовать в деле не смогли.

Несмотря на ходатайство Бовкуна, суд не нашел оснований для оправдательного приговора, а решил вернуть дело в прокуратуру, где его закрыли,

– сказала Шиба.

Бовкун проходил собеседование в Высшей квалификационной комиссии судей в 2018 году. Тогда были многочисленные вопросы к декларациям судьи.

► Что известно о декларации Бовкуна

Как подтвердили в блоге Ирина Шиба, за 2013–2017 годы судья задекларировал всего лишь 750 тысяч дохода. "При этом, 390 тысяч смог одолжить знакомым, а еще и сэкономить 250 тысяч", – сказала Шиба.

Бовкун якобы объяснял это тем, что жил за деньги тяжелобольного отца. Также определенная часть денег на ссуду была от 20-летней дочери судьи Куликовой.

К слову. Бовкун ездит на автомобиле отца, но в декларации машины нет. Судья пояснил, что не декларировал его, потому что только изредка берет его попользоваться. Однако работников судебных учреждений почему-то не заинтересовало, как это возможно. Дело в том, что отец живет на Закарпатье – в 800 километрах от Киева.

► Впоследствии Бовкуна назначили бессрочно

У Бовкуна истек 5-летний срок судейства, а потому Высший совет правосудия решал, назначать ли его бессрочно. "Несмотря на заявления Автомайдана и Фонда DEJURE, что назначение Бовкуна негативно повлияет на доверие к судебной власти, члены ВСП рекомендовали его назначить", – сказала Шиба.

Она отметила, что у членов ВСП не возникло к Бовкуну никаких вопросов. Более того, рассмотрение его кандидатуры длилось меньше, чем минуту. Против его назначения выступил лишь 1 человек.



Премию "НЕчесть недели" получил Высший совет правосудия / Фото скриншот из видео

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Честь и НЕчесть" за 13 июня 2020:​