Скандального директора бронетанкового завода не пустили на работу: детали

Работники львовского бронетанкового завода, протестуя, не пустили на работу директора, которого подозревают в коррупции. Затем его уволили. Соответствующий указ подписали сегодня. Хотя еще утром, он пытался пройти на работу.

Об этом информирует "Варта 1".

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Работники львовского бронетанковго завода перегородили дорогу директору, которого из-за подозрения в коррупции отстранили от работы. Роман Тымкив пояснил, что решил вернуться, потому что, мол, вчера закончился срок отстранения его от должности. Так же как и у его заместителя. Возмущенные этим фактом работники завода собрались на входе и таки не пропустили руководство вовнутрь.

Сопротивление и препятствование трудовой деятельности – за пределами действующего законодательства. Компетентные органы будут разбираться,

– отметил бывший директор бронетанкового завода Роман Тымкив.

Работник завода Виктор рассказал, что директор довел завод до такого состояния, что люди были им не довольны, работы не было, заработная плата не выплачивалась. Поэтому коллектив больше не хочет видеть Тымкива на предприятии.