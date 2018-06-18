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Скандального рэпера XXXTentacion застрелили в США: видео с места события (18+)

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XXXTentacion
XXXTentacion / Фото з соцсетей

Рэпера XXXTentacion застрелили в понедельник, 18 июня, в США. Певцу, настоящее имя которого Джас Дуэйн Онфрой, было 20 лет.

Об этом пишет Washington Post.

Происшествие случилось неподалеку от мотосалона певца в Южной Флориде. В XXXTentacion выстрелили около 16 часов по местному времени. Сначала рэпера госпитализировали, однако уже через два с половиной часа он умер.

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Местная полиция официально подтвердила факт гибели рэпера. Также правоохранители взялись искать нападающего.

Видео с места убийства рэпера XXXTentacion опубликовало издание TMZ.

Соболезнования по поводу гибели рэпера высказал известный исполнитель Кенни Вест.

У XXXTentacion была дурная слава из-за обвинений в насилии. Он участвовал в судовом процессе из-за избиения беременной женщины. Также его заявления в прессе отмечались особенно кровавыми рассказами.

XXXTentacion записал два полноформатных альбома. Первый альбом под названием "17" вышел в 2017-м и занял 2-е место в чарте Billboard 200. Второй альбом рэпера под названием "?" в марте 2018 возглавил чарт Billboard 200.

Теги: Музыка LifeStyle Криминальные новости Новости США Жертвы
Источник: 24 Канал
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