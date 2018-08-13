Скандального врача Губареву, которая отказалась лечить ветерана АТО, вернули на работу

Скандального врача онкогематологического отделения Института рака Анну Губареву, которая в июне 2018 года отказалась лечить ветерана АТО Виталия Драгана из-за того, что "тот убивал братский народ", после громкого увольнения восстановили на работе и повысили.

Соответствующий документ обнародовал Центр противодействия коррупции.

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Организация обнародовала копию приказа директора Национального института рака Елены Колесник. Согласно документу, Анна Губарева стала секретарем Комиссии по вопросам этики при национальном Институте рака, которая отвечает за согласование проведения клинических испытаний в Институте.

"Директор Института, после того, как все СМИ и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написали об увольнении врача, втихую не только возобновила ее в должности, но и сделала ответственной за одно из наиболее прибыльных направлений – клинические испытания в Институте. Это верх цинизма руководства медицинского учреждения, которое обмануло всю Украину, чтобы иметь "своего" человека на миллионных потоках", – рассказала Александра Устинова, член правления Центра противодействия коррупции.

Копия приказа директора Национального института рака Елены Колесник об утверждении в должности Анны Губаревой / Фото ГПК

Напомним, в июне в этом году ветерана боевых действий на Донбассе Виталия Драгана, у которого обнаружили заболевание раком, отказались обеспечить льготным лечением в Национальном институте рака. Мужчина попал к Анне Губаревой и она отказала ему в льготном лечении. "Ты что думал, что ты в АТО пошел и тебе все бесплатно?! Какие льготы могут быть?! Если бы вы там стреляли у талибов, как афганцы, а так вы убивали братский народ", – ответила тогда врач ветерану АТО.