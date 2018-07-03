Скандальному Харви Вайнштейну выдвинули новые обвинения

Кинопродюсер Харви Вайнштейн, который на предварительном слушании суда не признал себя виновным, получил три новые обвинения. Женщины, имена которых не указываются, заявили о злодеяниях, которые совершил Вайнштейн в период последних 14 лет.

Об этом сообщило издание ABCNews со ссылкой на пресс-релиз федерального прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса.

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Он заявил, что в дело Харви Вайнштейна, которого обвиняют в ряде изнасилований и секс-домогательств, добавилось еще три дополнительных обвинения, которые имеют сексуальный характер. По словам прокурора, в случае доказательства вины продюсера, ему может светить от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Эти пункты добавлены к предыдущим обвинениям в изнасиловании двух женщин, в том числе с отягчающими обстоятельствами. Имена потерпевших в соответствии с законом не называются, но события, в которых обвиняют Вайнтшейна, происшедших в 2004, 2006 и 2013 годах.

Харви Вайнштейн и его жертвы сексуальных домогательств

Напомним, что Вайнштейна задержали в пятницу, 25 мая, из-за обвинения в изнасиловании одной женщины и принуждении другой к оральному сексу. По данным СМИ, арест, вероятно, связан с обвинениями актрисы Лючии Эванс, которая рассказала о домогательствах Вайнштейна в интервью газете New York Times осенью прошлого года.

Сначала судебное заседание было назначено на 30 июля, но эту дату отменили и перенесли на начало июня. 5 июня в Нью-Йорке состоялся суд, продюсер отказался признавать себя виновным по трем уголовным делам, которые ведут правоохранители.