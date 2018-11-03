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      Скандальную звезду "Района Мелроуз" обвиняют в избиении фельдшера

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      Хизер Локлир (справа) в 2017 году
      Хизер Локлир (справа) в 2017 году / www.gettyimages.in

      Американская актриса Хизер Локлир, которую уже неоднократно обвиняли в избиении полицейских и медработников, на этот раз в очередной раз вляпалась в скандал. Медработник обвинила актрису в избиении, когда та приехала на вызов к ней из-за передозировки наркотиками.

      Об этом сообщают на TMZ.

      Еще 24 июня полиция задержала актрису Хизер Локлир после того, как она в очередной раз набросилась с кулаками на правоохранителя и работника экстренной медицинской службы, которые пытались ее успокоить после очередного алкогольного опьянения.

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      Хизер Локлир в отделении полиции после задержания 24 июня | Getty Images

      Тогда же, по утверждениям фельдшера скорой помощи Дженнифер Гейн-Хилтон, которая была среди врачей на том вызове, звезда оскорбила ее и нанесла серьезные травмы руг и ног. Она отметила, что хоть и не имеет детей, в тот летний вечер Локлир "пожелала" ей, чтобы трое ее детей умерли от СПИДа, а после того ударила ее так сильно, что и некоторое время даже не могла работать и потеряла часть зарплаты.

      Теперь Гейн-Хилтон с официальными представителями скорой помощи требуют у актрисы через суд покрыть все расходы, которые понесла фельшер, возместить заработную плату и заплатить за моральный ущерб. Однако адвокат Хизер Локлир Уильям Хейни все требования игнорирует и отказывается выходить на контакт.

      Напомним, что в сентябре, задержанная правоохранителями Хизер Локлир получила новые обвинения. Во время июньского инцидента она напала на полицейского и оказывала сопротивление при аресте, после чего вмешивались в работу полиции, за что предстанет перед судом. Адвокат актрисы передал Верховному суду округа Вентура, что Хизер не признает себя виновной по всем обвинениям.

      Что известно о Хизер Локлир?
      Кроме успешной актерской карьеры, женщина в последние годы все чаще попадает в  скандалы. Хизер Локлир давно борется с наркотической и алкогольной зависимостями и впервые попала в госпиталь для реабилитации в 2008 году. Впоследствии Хизер Локлир пыталась убить себя, приняв медикаменты и алкоголь. Тогда актрису тоже удалось спасти от самоубийства.

      Теги: LifeStyle Криминальные новости Кино Голливуд Скандал
      Источник: 24 Канал
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