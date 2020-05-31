Оксана Билозир, народная артистка Украины, певица и депутат нескольких созывов, теперь занялась строительством. С ее именем связывают несколько скандальных стройплощадок в центре Киева на сотни миллионов инвестиций таинственного происхождения.

Якщо ти депутат трьох скликань та кума двох президентів, цілком можливо, що закон для тебе більше не писаний. В історичному центрі Києва, в тиші Подолу закінчується будівництво будинку народної артистки України Оксани Білозір. Про це йдеться в новому відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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В це скликання Ради Оксана Білозір не балотувалася, але місце в залі зайняла її невістка, яка також є дочкою ще одного депутата цього скликання Миколи Кучера. Вони обидва входять до групи Коломойського "За майбутнє".



Оксана Білозір зі свою невісткою Ларисою / Фото "ТаболоID"

А сама Білозір залишила свій слід на ринку нерухомості Києва. На території, яка призначена для житлової садибної забудови, де заборонено будівництво вище 3-х поверхів, Білозір уже побудувала 10 і добудовує 11 поверх. Загалом їх має бути 12.

Обстеження ділянки Департаментом земельних ресурсів Київської адміністрації показало чисельні порушення. Згідно з актом, це будівлі невстановленого призначення, а якщо пошукати в інтернеті, зводить це житловий комплекс "Зелений замок".

Ба більше, на ізраїльському сайті Ukraine Israel Real Estate Marketing вже навіть можна пригледіти собі помешкання. А ще там сказано, що всі квартири в так званому будинку Білозір вже продано.

Саме їй, колишній депутатці та колишньому міністру культури, належить ділянка 0,0785 гектарів на правах приватної власності. Землю виділили Білозір в 2004 році. Її цільове призначення – для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (приватного будинку).

Оскільки на території будуть не приватний, а багатоквартирний об'єкт, то використання земельної ділянки здійснюється не за цільовим призначенням.

Ба більше, це території житлової садибної забудови, відповідно до Генерального плану міста Києва на період до 2020 року. Це означає, що допускається будівництво приватних будинків висотою до 4 поверхів, а не 10 поверхів з басейном на даху, як вже зараз застроїлася Білозір.



Скандальний будинок Білозір / Фото з фейсбук-сторінки Ольги Балицької

Це земельна ділянка розташована в межах Центрального історичного ареалу та належить до "Історичного ландшафту Київських гір та долини Дніпра". А це є пам'ятка ландшафту та історії місцевого значення.

Водночас цікаво, що станом на травень 2020 року Міністерство культури не погоджувало цю забудову Білозір та не надавало дозволів. Ба більше, в історії цього об'єкту є відмова від Мінкульту, датована 2018 роком.

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На цей об'єкт зареєстровано повідомлення про початок будівельних робіт за класом наслідків СС1. Насправді це є порушенням, оскільки дім Білозір з басейном на 11 поверсі, ну зовсім трохи перевишує 4 поверхи.

А це значить, що дозвільна документація на початок будівництва видана з порушенням. Бо за класом наслідків ця халабудка Білозір належить до об'єктів з середніми наслідками СС2.

Кримінальні справи проти будинку Білозір

Місцева громада не припиняє спроб привести Білозір до тями. Було відкрито кримінальне провадження та накладено арешт на недобудову Білозір. Потім цей арешт скасувався, потім – знову накладався.

При цьому, під час суду забудовники на стенограму заявили, що будівництво є законним і має всього 4 поверхи. Відповідно усе, що надбудовано вище, є антресолями!



Забудовники переконують, що всі інші поверхи – це антресолі / Фото з фейсбук-сторінки Максима Бахматова

Користувачем та замовником забудови є обслуговуючий кооператив "Зелений замок". Подивимося, хто є засновниками кооперативу. Ти ба, серед них – син Оксани Білозір Ярослав Недзельський та колишня помічниця нардепа Білозір (у 2007 – 2008 роках) Мар'яна Грабінська, а також Іван Влад і Йозеф Москович.

У січні 2020 року кооператив уклав з лондонською компанією "Сімекс Ентерпрайзес", оформленою на громадянина Коста-Рики, договір з купівлі-продажу нерухомого майна площею 4 тисячі 418 квадратних метрів.

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Так недобудований "будинок Білозір" переїхав у власність іноземної юридичної особи. Очевидно, це робиться для того, щоб "бєспрєдельну" забудову тепер прикривати іноземними інвесторами та погрожувати лондонським судом.

Скандальна забудова "Преси України"

Але, як виявилося, це не єдиний об'єкт нерухомості, який зводиться в Києві та пов'язаний з Білозір. Згадані партнери сина Білозір та його помічниці Іван Влад і Йозеф Москович є співзасновниками ще трьох кооперативів – "Пріма Естейт", "Прем'єр Крістал" і "Ексон Прем'єр Шулявська". Останній відомий тим, що хоче побудувати висотку на 24 поверхи біля метро Шулявська, що не відповідає генеральному плану Києва.

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Місце, про яке йдеться – це так званий сквер "Слава танкістам" перед будівлями державного видавництва "Преса України". Відповідно до Генплану, ділянка, де заплановано будівництво, належить до території зелених насаджень загального користування.

Але кого це зупиняло, особливо якщо ти кума 2-х колишніх президентів та депутат 3-х скликань. І реклама цього об'єкта з квартирами на вибір також є на сайті ізраїльської компанії Ukraine Israel Real Estate Marketing – прямо біля того самого "будинку Білозір" з басейном на даху.

Ба більше, на ізраїльському сайті Ukraine Israel Real Estate Marketing сказано, що цей другий об'єкт – будівля біля скверу "Слава танкістам" – матиме не 24, а 39 поверхів. Нормально, так?



Оголошення на сайті ізраїльської компанії Ukraine Israel Real Estate Marketing / Скриншот



Як виглядатиме будинок Білозір у Києві / Фото "Наші гроші"

Детальний план території, де заплановано це одоробло, суперечить генплану, що підтвердив Інститут генплану міста Києва на замовлення Департаменту містобудування та архітектури КМДА. Аналогічна незгода включити будинок на вказаній ділянці була зафіксована за підсумками громадських обговорень.

Нам залишається спостерігати, чи вистачить у Білозір ресурсів "порєшати" ці питання і за 12 поверховий будинок на Подолі (той, що з басейном на даху), і за хмарочос, яким хочуть забудувати "сквер танкістів". І чи здатна влада Києва зупинити цей парад свавілля.