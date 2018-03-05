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Скандальные Лорак и Лобода получили новые престижные награды в России: фото

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Ани Лорак и Светлана Лобода стали победительницами престижной российской премии
Ани Лорак и Светлана Лобода стали победительницами престижной российской премии / Колаж 24 Канала

Известные украинские певицы Ани Лорак и Светлана Лобода, которые активно выступают и гастролируют по стране-агрессору, получили престижные награды на российской музыкальной премии "ЖАРА MUSIC AWARDS", которая состоялась в воскресенье, 4 марта.

Об этом сообщили в Stories на официальном Instagram-аккаунте канала "Жара".

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Так, Ани Лорак одержала победу в номинации "Певица года". В своем Instagram артистка похвастались наградой и поблагодарила всех фанатов, которые голосовали за нее.

В свою очередь, Светлана Лобода получила награду "Песня года". По версии музыкального канала "Жара" наилучшим хитом 2017 года стала ее композиция "Случайная".

Кроме них, на вручение российских наград пришли украинские исполнители Настя Каменских и Вера Брежнева.

Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу


Светлана Лобода


Вера Брежнева


Настя Каменских

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости России Музыка Российские гастролеры Светлана Лобода Ани Лорак
Источник: 24 Канал
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