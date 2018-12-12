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      Скандальные видео и мошенничество: возмутительные факты об экс-патрульном, который сбежал в РФ

      93 Читати новину українською

      Патрульный полицейский из Харькова после 9 месяцев службы, на которой отличился издевательством над задержанными, мошенничеством и шантажом людей, решил снять полицейский жетон и перебраться в соседнюю страну-агрессор, где его охотно приняли. Зовут экс-патрульного Денис Кучеренко, теперь он гордо называет себя русским, и благодарит Путина.

      Скандальный экс-патрульный Денис Кучеренко любил под громкие басы по городу гонять на служебном авто, в руки пистолет взял еще до того, как получил на это разрешение. И больше всего он любил снимать задержанных на видео, которым потом хвастался в соцсетях.

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      Полицейский 9 месяцев служил украинскому народу, но решил переехать в Россию, чем тоже теперь очень гордится. Как часто случается в таких ситуациях, коллеги по службе, никогда не замечали за Денисом таких пророссийских склонностей.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Меня обманули! Всё забрали, травы не оставили

      Допис, поширений Лейтенант Коломбо (@viu_trr_trr)

      Он был обычным полицейским, нес службу на линии, обслуживал вызовы. Каких-то отдельных ярких эпизодов ничего такого не было. До того момента, когда прокуратура уже открыла уголовное производство и произошла такая ситуация,
      – пояснила пресс-секретарь управления патрульной полиции Харьковщины Карина Курбанова.

      За гордыми постами в соцсетях скрывается страх перед украинским уголовным кодексом и переезд, больше похожий на побег. Денис Кучеренко и еще двое его коллег доигрались в "крутых полицейских". Пользуясь служебным полномочием отобрали у харьковчанина автомобиль, вымогали у мужчины деньги за него, а когда отдали обратно, авто уже было не узнать.

      екс-патрульний харків
      Экс-патрульный Харькова Денис Кучеренко

      Когда водитель приехал за машиной в гаражный кооператив, он нашел ее полностью разукомплектованной. Полицейские сняли с автомобиля все, что только было возможным - от аккумулятора до спинки сиденья и фар. Как следствие, пострадавшему нанесен ущерб на сумму более 400 тысяч гривен.

      екс-патрульний харків
      Сообщение экс-патрульного, который сбежал в РФ

      Осенью Кучеренко Денису вручили подозрение, а ровно месяц назад материалы дела дошли до суда.

      Особа убежала на территорию страны агрессора, на территорию Российской Федерации. Таким образом, по моему мнению, наверное, пытается избежать дальнейшего процесса правосудия. Особа избрала такой выход из ситуации, считаю его очень позорным,
      – сказал заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

      Теперь пресловутый патрульный Денис Кучеренко находится в розыске, также готовится представление в международный розыск. И это наверное уже не волнует бывшего полицейского, ведь он похвастался фотографией возле военкомата где-то в России.

      екс-патрульний харків
      Экс-патрульный Харькова возле военкомата в России

      Напомним, 12 декабря в Министерстве внутренних дел Украины заявили, что поступок бывшего харьковского патрульного Дениса Кучеренко является единичный, следовательно он не касается всех сотрудников полиции. Правда, самого злоумышленника в ведомстве назвали "паршивой овцой", которая, как и остальные подобные подонки и предателей, нашла себе убежище в стране-агрессоре.

      Автор: Елена Кук, Эдуард Крижановский
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Полиция Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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