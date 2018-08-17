Скандальный актер из РФ Панин устроил пьяный дебош в самолете в Крыму: фото и видео

Скандальный российский актер Алексей Панин попал в скандал в оккупированном Крыму. Так, артист устроил пьяный дебош на борту самолета Симферополь-Москва.

Соответствующие фото и видео опубликовали в Telegram-канале Super.

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"Инцидент произошел на борту самолета, который вылетал из Симферополя в Москву: из-за неадекватного поведения актера самолет не смог взлететь, а Панина сняли с рейса в сопровождении полиции", – отмечается в сообщении.

Как видно на опубликованном видео, к актеру подходят сотрудники полиции и о чем-то с ним говорят. После этого Панин покидает самолет.



Скандалист Панин устроил пьяный дебош в самолете



Пьяный Панин устроил скандал на борту самолета в оккупированном Крыму



Панин устроил пьяный дебош в самолете в Крыму



Панин устроил пьяный дебош на борту самолета

Пьяный Панин устроил скандал на борту самолета Симферополь-Москва

Смотрите видео скандала с участием Панина на борту самолета в Крыму:

Впоследствии актер неоднозначно пошутил по поводу запрета.