Скандальный актер из РФ Панин устроил пьяный дебош в самолете в Крыму: фото и видео
Скандальный российский актер Алексей Панин попал в скандал в оккупированном Крыму. Так, артист устроил пьяный дебош на борту самолета Симферополь-Москва.
Соответствующие фото и видео опубликовали в Telegram-канале Super.
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"Инцидент произошел на борту самолета, который вылетал из Симферополя в Москву: из-за неадекватного поведения актера самолет не смог взлететь, а Панина сняли с рейса в сопровождении полиции", – отмечается в сообщении.
Как видно на опубликованном видео, к актеру подходят сотрудники полиции и о чем-то с ним говорят. После этого Панин покидает самолет.
Скандалист Панин устроил пьяный дебош в самолете
Пьяный Панин устроил скандал на борту самолета в оккупированном Крыму
Панин устроил пьяный дебош в самолете в Крыму
Панин устроил пьяный дебош на борту самолета
Пьяный Панин устроил скандал на борту самолета Симферополь-Москва
Смотрите видео скандала с участием Панина на борту самолета в Крыму:
Впоследствии актер неоднозначно пошутил по поводу запрета.