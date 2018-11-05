Скандальный арбитр Виктор Кашшаи рассудит матч "Шахтера" в Лиге чемпионов

В среду, 7 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет на выезде матч Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити". Игру доверено обслужить венгерскому арбитру Виктору Кашшаи.

Виктор Кашшаи известен украинским болельщикам. Именно он судил матч сборных Украины и Англии на Евро-2012. Тогда в Донецке венгерский арбитр не засчитал взятие ворот после удара Марко Девича, когда мяч полностью пересек линию ворот.

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Пересекался этот арбитр и с донецким "Шахтером". Он обслуживал матч 1/8 финала Кубка УЕФА между испанской "Севильей" и "Шахтером". Тогда игра закончилась со счетом 2:2. Впоследствии ответный матч в Донецке "горняки" проиграли со счетом 2:3 в экстра-тайме. "Шахтер" пропустил второй гол на 90+4 минуте от вратаря Андреаса Палопа, который сравнял счет в матче и по сумме двух игр. Третий гол, который и вывел "Севилью" в следующий раунд, был забит уже в экстра-тайме.

В 2007 году Кашшаи также обслуживал матч киевского "Динамо", который в групповой стадии Лиги чемпионов проиграл дома "Манчестер Юнайтед" 2:4.