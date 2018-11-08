Скандальный Барна хочет лишить аккредитации в парламент журналиста, которого сам обругал

Скандальный народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна просит лишить аккредитации в парламент журналиста канала "1+1" Игоря Колтунова, которого сам обругал в Верховной раде.

Нардеп уже обратился к председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, говорится на сайте "Детектор медиа".

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24 канал сообщал, что 2 октября во время одного из голосований в парламенте журналист Игорь Колтунов заметил, как Барна одновременно нажимал на кнопки за пультами трех своих коллег. Заметив "кнопкодавство", журналист сделал замечание нардепу, и услышал в ответ нецензурную брань.

Сам Барна заявил, что журналист якобы непрофессионально выполняет свои обязанности.

Считаю недопустимым аккредитацию при Верховной Раде подобных журналистов, целью которых является не профессиональное исполнение своих обязанностей, не объективное освещение работы Верховной Рады Украины как высшего законодательного органа государства, а только дискредитация грязными методами народных депутатов и украинского парламента в целом,

– говорится в обращении Барни.



Барна обратился к Кометету ВР с просьбой лишить аккредитации журналиста

Нардеп также добавил, что несколько раз обращался к гендиректору телеканала "1+1" Александру Ткаченко с просьбой предоставить ему прямой эфир "для законного права защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию путем опровержения неправдивой информации относительно меня", однако, по его словам, не получил никакого ответа.

Добавим, заместитель председателя Комитета свободы слова Ольга Червакова сообщила, что так же получила обращение нардепа Барны о лишении журналиста "1+1" аккредитации. По ее словам, Комитет рассмотрит обращение в ближайшее время.