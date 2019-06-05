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      Скандальный депутат от БПП разбрасывался деньгами на отдыхе в Одессе: видео

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      Скандальный депутат от БПП разбрасывался деньгами на отдыхе в Одессе: видео

      Журналисты показали видео, как депутат Киево-Святошинского райсовета от "Блока Петра Порошенко" Александр Паламарчук шикарно отдыхает в одесском пляжном клубе "Ибица". На кадрах зафиксировано, как депутат пьет коктейли и показательно разбрасывается деньгами.

      Вероятно, Паламарчук праздновал свой день рождения, ведь на видео слышны поздравительные возгласы его компании, свидетельствует сюжет программы "Деньги".

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      Сам Паламарчук обвинил журналистов, которые распространили это видео, во лжи. Ведь, как уверяет депутат, деньги, которыми он разбрасывался, были ненастоящими, а сувенирными. Паламарчук опубликовал в сети соответствующее фотодоказательство.

      Смотрите видео, как Паламарчук сорит деньгами:

      Заметим, что Паламарчук – тот самый депутат, который в 2017 году набросился на школьника Сергея Чагарова, схватив его за ухо, а затем – за шею. Все потому, что парень поинтересовался доходами Паламарчука.

      Школьник опубликовал сообщение в Facebook с вопросом, откуда у депутата деньги на роскошный отдых на Мальдивах, в Таиланде, на Кипре и в Грузии. Это очень не понравилось Паламарчуку и он схватил Чагарова, обзывал его и угрожал парню "снести голову".

      Смотрите видео, как Паламарчук набросился на школьника:

      За несколько лет депутатства дела у Паламарчука наладились: добавилось имущество и значительно увеличилось количество задекларированной наличности. Так, в своей декларации за 2019 год депутат указал, что заработал как предприниматель 3 миллиона 705 тысяч 485 гривен и в наличке держит 185 тысяч гривен. Ездит Паламарчук на авто Lexus ls 460 2014 года, а еще имеет в собственности грузовики ЗИЛ и УАЗ.

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Деньги Скандал Блок Петра Порошенко Новости Киева Новости политики
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