Скандальный хорват Вида близок к подписанию контракта с "Ливерпулем"

Защитник турецкого "Бешикташа" и национальной сборной Хорватии Домагой Вида близок к переходу в английский "Ливерпуль".

По информации A Spor, 29-летний хорват уже согласовал контракт с руководством "мерсисайдцев" по схеме 2+1. Теперь представители "красных" будут вести переговоры с "Бешикташем", который, как утверждает источник, требует 25 млн. евро, вместо 35, как раньше.

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Отметим, что Вида перешел в "Бешикташ" зимой этого года в качестве свободного агента. До этого он 5 лет провел в киевском "Динамо".

Напомним, после победы Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионата мира, где Вида забил один из голов, а затем метко пробил во время послематчевых пенальти, было опубликовано видео с ними, где прозвучала фраза "Слава Украине!" и " это победа за "Динамо" и Украину". ФИФА вынесла предупреждение игроку сборной Хорватии Домагою Виде за фразу "Слава Украине". Также хорватские футбольные функционеры решили уволить Вукоевича из сборной и попросить прощения у россиян (хотя свою серебряную медаль он таки получил).