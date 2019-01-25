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      Скандальный игрок сборной Украины отказался перейти в турецкий клуб

      47 Читати новину українською
      Евгений Хачериди
      Евгений Хачериди / ФК ПАОК

      Защитник греческого ПАОКа и сборной Украины Евгений Хачериди не захотел переходить в турецкий "Сивасспор" на правах аренды.

      По информации SportArena, клуб из Суперлиги хотел арендовать 31-летнего центрбека на полтора года, однако, сам Хачериди отказался от такого варианта продолжения карьеры.

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      Интересно, что в "Сивасспоре" уже выступает один украинец – арендованный у киевского "Динамо" Сергей Рыбалка.

      ПАОК выставил Хачериди на трансфер и уже начал поиски покупателя. Сам Евгений заявлял, что хочет продолжить карьеру в Германии.

      Напомним, что Хачериди перебрался в Грецию в конце мая 2018 года, но с тех пор сыграл лишь 10 матчей во всех турнирах, при этом в греческой Суперлиге выходил на поле 3 раза.

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      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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