Скандальный Иван Дорн выступил в прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2018"

Популярный развлекательный проект "Танцы со звездами 2018" продолжает обрастать скандалами. В третьем прямом эфире шоу выступил скандальный певец Иван Дорн.

Организаторы "Танцы со звездами 2018" прибегают к довольно провокационным решениям. Сначала в шоу пригласили жену скандального политика Виктора Медвечука – Оксану Марченко. Волна возмущения не только прокатилась по Украине, но и дошла до журналистов "1+1". Несмотря на шквал возмущения телеведущая все же вышла на паркет.

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Теперь организаторы шокировали украинцев приглашенным гостем третьего прямого эфира. На паркет с песней вышел Иван Дорн. Телеведущий Юрий Горбунов отметил, что это "возвращение" певца, а в анонсе звучало, что все ждали появления Дорна на украинской сцене.

Неожиданно артист вышел на сцену с завязанными глазами и спел русскоязычную песню с повторяющимися словами "Опомнись". Впоследствии повязку Иван Дорн снял.

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – выступление Ивана Дорна

Видео появится позже

К слову, украинский исполнитель Иван Дорн, который активно гастролирует в России, во время выступления на музыкальном фестивале "MRPL City 2017" в Мариуполе прочитал со сцены новое стихотворение, которое посвятил "лукавым патриотам" и "провокаторам". Певец давал неоднозначные интервью российским журналистам и боролся за музыкальные награды в РФ.