00:35
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
19°C 11°C
  • вторник
    21°C 15°C
  • среда
    20°C 12°C
  • четверг
    26°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Скандальный Иван Дорн выступил в прямом эфире шоу "Танцы со звездами 2018"

84 Читати новину українською
Танцы со звездами 2018: выступление Ивана Дорна смотреть онлайн
Танцы со звездами 2018: выступление Ивана Дорна смотреть онлайн / Фото из открытых источников

Популярный развлекательный проект "Танцы со звездами 2018" продолжает обрастать скандалами. В третьем прямом эфире шоу выступил скандальный певец Иван Дорн.

Организаторы "Танцы со звездами 2018" прибегают к довольно провокационным решениям. Сначала в шоу пригласили жену скандального политика Виктора Медвечука – Оксану Марченко. Волна возмущения не только прокатилась по Украине, но и дошла до журналистов "1+1". Несмотря на шквал возмущения телеведущая все же вышла на паркет.

Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 3 выпуск: как участники шоу станцевали "50 оттенков любви"

Теперь организаторы шокировали украинцев приглашенным гостем третьего прямого эфира. На паркет с песней вышел Иван Дорн. Телеведущий Юрий Горбунов отметил, что это "возвращение" певца, а в анонсе звучало, что все ждали появления Дорна на украинской сцене.

Неожиданно артист вышел на сцену с завязанными глазами и спел русскоязычную песню с повторяющимися словами "Опомнись". Впоследствии повязку Иван Дорн снял.

"Танцы со звездами 2018" 3 выпуск смотреть онлайн – выступление Ивана Дорна

Видео появится позже

К слову, украинский исполнитель Иван Дорн, который активно гастролирует в России, во время выступления на музыкальном фестивале "MRPL City 2017" в Мариуполе прочитал со сцены новое стихотворение, которое посвятил "лукавым патриотам" и "провокаторам". Певец давал неоднозначные интервью российским журналистам и боролся за музыкальные награды в РФ.

Теги: Музыка Иван Дорн LifeStyle Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
9 сентября, 23:19 Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
9 сентября, 22:00 Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Смертельная авария на Фонтане в Одессе: последние новости
9 сентября, 20:06 Смертельная авария на Фонтане в Одессе: последние новости
Самые лучшие смартфоны Xiaomi, которые были представлены летом
9 сентября, 20:02 Самые лучшие смартфоны Xiaomi, которые были представлены летом
Жуткая авария в Одессе и ожесточенная битва художника с коммунальщиками – топ-5 видео недели
9 сентября, 19:30 Жуткая авария в Одессе и ожесточенная битва художника с коммунальщиками – топ-5 видео недели
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук