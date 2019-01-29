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      Скандальный экс-вратарь сборной Украины покинул аутсайдера чемпионата Турции

      44 Читати новину українською
      Александр Рыбка
      Александр Рыбка

      Бывший вратарь сборной Украины Александр Рыбка покинул турецкий "Афьонспор". Игрока уже нет в перечне футболистов на официальном сайте клуба.

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      Об этом сам Александр Рыбка сообщил на своей странице в Instagram.

      "Хочу сказать огромное спасибо большому количеству людей, которые со мной работали и поддерживали меня здесь! Также большое спасибо болельщикам! Часть моего сердца останется с вами", – написал Александр Рыбка.

      Стоит отметить, что Александр Рыбка перешел в "Афьонспор" только летом 2018 года. За клуб он сыграл 15 матчей, в которых пропустил 25 голов. Сейчас команда занимает 15-е место в Первой лиге чемпионата Турции.

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      Александр Рыбка является воспитанником киевского "Динамо". За столичный клуб вратарь выступал с 2005 по 2010 год (часть из этого периода – за дубль). Впоследствии он перешел в другой киевский клуб – "Оболонь". После чего перебрался в донецкий "Шахтер" в 2011 году, чем вызвал волну возмущения у фанатов "Динамо". Тогда же дебютировал и за сборную Украины. Однако в 2012 году игрока дисквалифицировали на два года за употребление допинга. В 2014 году Рыбка снова стал игроком "Динамо", вызвав новую волну возмущения у болельщиков из-за напряженных отношений между "Динамо" и "Шахтером". В 2017 году игрок перебрался в чемпионат Турции. Сначала выступал за "Карабюкспор", а впоследствии в аренде – за "Афьонспор".

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      Теги: Спорт Трансферы Футбол Динамо Шахтер
      Источник: 24 Канал
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