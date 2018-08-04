Скандальный эпизод, за который Фонсека обругал Хацкевича после матча "Динамо" – "Шахтер": видео

В сети появилось видео, на котором главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич отбросил мяч в матче против "Шахтера", вместо того, чтобы вернуть его Олегу Данченко.

После поединка Хацкевич сообщил, что услышал "много нового о себе" от главного тренера "горняков" Паулу Фонсеки. Португальский специалист опроверг факт словесной перепалки.

Читайте также: Не смогли пробить стену, которую выстроило "Динамо" – тренер "Шахтера" Фонсека о поражение в УПЛ

Напомним, что "Динамо" минимально победило "Шахтер" в третьем туре УПЛ благодаря голу Вербича.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24