Скандальный эпизод, за который Фонсека обругал Хацкевича после матча "Динамо" – "Шахтер": видео
В сети появилось видео, на котором главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич отбросил мяч в матче против "Шахтера", вместо того, чтобы вернуть его Олегу Данченко.
После поединка Хацкевич сообщил, что услышал "много нового о себе" от главного тренера "горняков" Паулу Фонсеки. Португальский специалист опроверг факт словесной перепалки.
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Напомним, что "Динамо" минимально победило "Шахтер" в третьем туре УПЛ благодаря голу Вербича.
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Источник: 24 Канал
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