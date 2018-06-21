Скандальный Кевин Спейси вернулся в кино: в какой ленте появился актер

Голливудский киноактер Кевин Спейси, которого в конце 2017 года обвиняли в изнасилованиях и секс-домогательствах, вернулся в большое кино. Хоть он и находится под следствием, но актер принял участие в съемках нового фильма.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Киностудии, которые ранее запрещали Спейси сниматься в фильмах, теперь начали лояльнее относиться к его персоне. Следовательно, режиссер финансовой ленты "Клуб молодых миллиардеров" Джеймс Кокс решил пригласить в свою новую ленту скандальную кинозвезду.

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Фильм покажет 80-е годы прошлого века в Лос-Анджелесе, где группа молодых богачей решает провернуть денежную аферу, обещая клиентам огромные прибыли. Спейси в этой ленте сыграет роль одного из инвесторов-мошенников, Рона Левина. Напарниками Спейси по съемочной площадке станут такие звезды как Эмма Робертс, Терон Эджертон, Энсел Эльгорт и другие.

Мировая премьера фильма "Клуб молодых миллиардеров" состоится 3 августа 2018 года.

Клуб молодых миллиардеров: видео смотреть онлайн

Напомним, что в конце 2017 года несколько мужчин и женщин обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. Актер признал вину, извинился, сделал каминг-аут и пошел лечиться от сексуальной зависимости. Полиция Лос-Анджелеса передала все материалы в прокуратуру относительно обвинений Кевина Спейси в домогательствах.





Кевин Спейси и жертвы его сексуальных домогательств

После секс-скандала компания Netflix отказалась продолжать со Спейси контракт на пятый сезон "Карточного домика", где он исполнял главную роль. В сети уже появился тизер нового сезона без киноактера.