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Скандальный Марадона сбежал из Беларуси и стал тренером мексиканского клуба

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Диего Марадона возглавил "Дорадос"
Диего Марадона возглавил "Дорадос" / doradosfc.com.mx

Диего Марадона стал главным тренером мексиканского клуба "Дорадос де Синалоа".

Об этом клуб из второго дивизиона чемпионата Мексики объявил на своем официальном Twitter-аккаунте.

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Напомним, что в мае Марадона занял должность председателя правления брестского "Динамо". Однако, после своего последнего визита в Беларусь 16 июля, аргентинец больше не появлялся в клубе и не выходит на связь.

"Дорадос" выступают во втором мексиканском дивизионе и, набрав 3 очка в 6 матчах, занимают 13-е место в таблице.

Последним клубом, в котором работал Диего Марадона в качестве тренера, был "Аль-Фуджайра" из ОАЭ.

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Теги: Футбол Спорт Скандал Диего Марадона
Источник: 24 Канал
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