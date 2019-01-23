Скандальный Марио Балотелли перешел в новый клуб

Итальянский нападающий Марио Балотелли перешел в новый клуб. На этот раз – французский "Олимпик" из Марселя.

Арендное соглашение с игроком подписано до конца сезона 2018-2019. Однако есть возможность его продолжения и на следующие сезоны.

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Стоит напомнить, что последним клубом Марио Балотелли была французская "Ницца". К команде нападающий присоединился в 2016 году. И помог завоевать бронзовые награды чемпионата Франции, забив 15 голов в 23 матчах. Однако уже в сезоне 2017-2018 у игрока начались проблемы в клубе. Провалил Балотелли и предсезонный сбор в начале текущего сезона. Поэтому в 10 матчах чемпионата Франции он голов не забивал.

Марсельский "Олимпик" уже успел представить игрока.

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