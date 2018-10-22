Скандальный матч "Шахтера", "Динамо" выигрывает пятую игру подряд: главные итоги 12 тура УПЛ

12 тур УПЛ ознаменовал начало второго круга чемпионата Украины. А отличился этот тур скандальным судейством в матче "Шахтера", 400-м матчем за "горняков" Андрея Пятова, пятью удалениями, прерванной серией "Карпат" и интригами в матчах до самого конца.

Неоднозначный матч "Шахтера" и "Десны"

Из-за того, что донецкому "Шахтеру" снова во вторник играть в Лиге чемпионов, их матч вынесли на пятницу. На этот раз они в Харькове принимали "Десну". Предыдущие расклады показывали, что у "горняков" не должно быть проблем с гостями. И как показала игра, "северяне" готовы были дать бой. И дали. Хотя не обошлось без ошибок арбитра матча Сергея Бойко.

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И несмотря на удаление, "горняки" сумели победить и сохранили свой открыл от "Динамо" в два очка. Все решил гол Майкона со штрафного на последних минутах встречи.

Стоит отметить, что "Десна" имела немало моментов, чтобы забить. Однако не использовала ни одного из имеющихся моментов. Особенно когда Филиппов не сумел попасть в пустой угол ворот.

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Юбилей Пятова

Матч в Харькове запомнился не только голом Майкона, судейством Бойко, но и 400-м матчем в футболке "Шахтера" вратаря Андрея Пятова. Команда поздравила его довольно весело.

Триллер в матче "Мариуполя" и "Зари"

В целом этот тур был не слишком богат на голы. В четырех из шести матчей зафиксированы минимальные победы 1:0. Поэтому матч "Мариуполя" и "Зари" стоит особняком – в нем было забито аж пять голов. А также не забит пенальти. Ну и два удаления.

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В этом матче следует выделить Борячука. Нападающий дважды забил до перерыва, и в целом неоднократно досаждал обороне луганчан. Поэтому еще до перерыва Юрий Вернидуб заменил защитника Василия Прийму.

И самая большая интрига в матче произошла во втором тайме. Сначала Кочергин не реализовал пенальти на "Зарю", потом "Мариуполь" остался в меньшинстве – с поля удалили Федорчука. Для полузащитника это уже вторая красная карточка за азовцев в восьми матчах.

Но воспользоваться численным преимуществом гостям как следует не удалось – Караваев "сравнял счет" по удалениям в матче. Сразу после того "Заря" пропустила в третий раз. И после этого забила дважды с разницей в две минуты. И интриге в матче не далось сбыться – не хватило времени, ведь забивала "Заря" уже в добавленное арбитром время.

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Стоит отметить, что после этого матча "Мариуполь" поднялся на пятую строчку. "Заря" же по окончании тура вылетела из топ-6.

Пятая подряд победа "Динамо"

"Динамо", кажется, выбралось из своей серии неудач – киевлян выиграли пятый матч подряд в УПЛ. На этот раз под раздачу попала "Ворскла". Полтавчане же до предыдущего тура тоже имели отличную статистику – четыре победы подряд. И неожиданно проиграли дома киевскому "Арсеналу". И вот их снова обыграла команда из Киева.

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Откровенно, матч был не слишком богатым на моменты. "Ворскла" играла по возможности. Главная задача для полтавчан – набирать очки. И в этом матче они могли зацепиться за ничью. И подвело исполнительское мастерство некоторых игроков. "Динамо" же использовало один из немногих шансов. И снова победило минимально 1: 0. Это уже третий матч подряд в УПЛ.

"Динамо" выигрывает и продолжает погоню за "Шахтером" открыл составляет лишь два очка. "Ворскла" же потеряла возможность приблизиться к третьей "Александрии". Теперь к бронзовому месту аж семь очков.

К слову, накануне матча наставник "Динамо" Александр Хацкевич отпраздновал 45-й день рождения.

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Видео тура: поддержка болельщиков в Полтаве

Полтавским болельщикам (как и львовским и александрийским) неоднократно доставалось за посещаемость. На этот раз настала очередь хвалить болельщиков в Полтаве. Особенно их пение. Хотя о чем именно они поют – разобрать не удалось. Зато горячо поддерживают "Ворсклу".

Первая победа "Львова" на собственном поле

Воскресный тур открывал матч во Львове, где местная одноименная команда принимала "Арсенал-Киев".

Стоит отметить, что за весь первый круг горожане ни разу не победили в Львове. И наконец это произошло. Благодаря Бруно. Бразильский нападающий в этом матче сумел стать как героем, так и антигероем встречи. В первом тайме он забил гол, а во втором получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. Сразу после этого "Арсенал" начал давить на ворота "Львова", и был близок к тому, чтобы сравнять счет. Но помешал Лола. Игрок за несколько минут получил две желтые карточки и количество игроков на поле снова стала ровной. Шансов после этого у "канониров" уже не было.

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Стоит заметить, что в этом матче встретились два наставника, которые в свое время тренировали "Арсенал". При этом Юрий Бакалов возглавил команду тогда, когда из нее ушел именно Вячеслав Грозный. А в этом сезоне оба специалистов стали тренерами своих клубов уже после того, как их покинули иностранные тренеры.

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Что касается Бруно, то бразилец забивает шестой гол в чемпионате. Перед тем у него была серия из четырех матчей подряд, теперь он забивает во второй игре.

"Олимпик" поднимается в топ-6

"Черноморец" проигрывает шестой матч подряд. "Моряки" никак не могут оттолкнуться от дна турнирной таблицы. Последний раз команда побеждала еще 12 августа – "Десну" на собственном поле. После этого были две ничьи и шесть поражений.

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"Олимпик" тоже нечем похвастаться – два последних матча команда проиграла. И под руководством нового тренера Вячеслава Шевчука одержала первую победу.

Хотя и этой победы могло не быть, если бы не довольно обидный гол – Мищенко неудачно отпасовал на своего вратаря, и Дегтярев забивал уже в пустые ворота.

Благодаря этой победе "Олимпик" обошел "Зарю" и поднялся в топ-6. "Черноморец" и в дальнейшем на расстоянии двух очков от последнего места.

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"Александрия" закрепляется на третьем месте

В 2018 году львовские "Карпаты" не проигрывали на выезде. 11 матчей подряд. Последний раз "зелено-белые" терпели поражение от "Александрии" 26 ноября 2017 года. И вот они снова приехали в эту команду в гости. Это второй из шести выездных матчей "Карпат" подряд (с кубковым матчем включительно).

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И "Александрии" было наплевать на серию "Карпат". Хотя первый гол в матче – это ужасная ошибка защитников львовян. При этом Шастал забивает за команду в третьей игре подряд. Что касается второго гола – то здесь тоже стоит "отметить" защитников "Карпат".

Все исправить гости пытались во втором тайме. Но все, на что они смогли-гол Гуцуляка. Хотя интрига в матче была до последней минуты, когда игроки шли в жесткие стыки, за что и получали желтые карточки. И напряжение было такое, что арбитр матча Екатерина Монзуль была вынуждена прибегнуть к удалению. Хотя в этот раз не футболиста, а наставника александрийцев Владимира Шарана.

Гол тура

Именно удар майкона со штрафного и претендует на звание " гол тура.

Низость тура

Матч в Полтаве между "Ворсклой" и "Динамо" запомнился не только победой киевлян, поддержкой трибун или юбилеем Хацкевича. Но и не слишком культурным поведением гостей. Защитник "Динамо" Кадар плевком в сторону арбитра "поблагодарил" за желтую карточку в матче.

Результаты всех матчей

Шахтер – Десна 1:0

Гол: Майкон, 88

Удаление: Кайоде, 63

Мариуполь – Заря 3:2

Голы: Борячук, 30, 36, Зубков, 83 – Громов, 90, Кочергин, 90+1

Нереализованный пенальти: Кочергин, 60

Удаление: Федорчук, 65 – Караваев, 79

Ворскла – Динамо 0:1

Гол: Цыганков, 40

Львов – Арсенал Киев 1:0

Гол: Бруно, 36

Удаление: Бруно, 63 – Лола, 74

Олимпик – Черноморец 1:0

Гол: Дегтярев, 70

Александрия – Карпаты 2:1

Голы: Шастал, 11, Ковалец, 41 – Гуцуляк, 54