Скандальный матч "Шахтера", сожженый флаг России и зимний футбол: главные итоги 17 тура УПЛ

На этот раз 17-й тур УПЛ растянули на три дня. Ничего необычного в целом в таком нет. Если бы не тот факт, что два матча перенесли на понедельник, так еще и матч второй и четвертой команды между собой начался в рабочее время. Об этом и другом – в итогах тура.

Зимний футбол. Где и когда матчи – непонятно

Сам тур начался очень неоднозначно. Первым матчем должна была стать игра черниговской "Десны" против луганской "Зари". Но матч в Чернигове решили не проводить. И причин для переноса матча нашли сразу две. Сначала – неготовность стадиона в Чернигове к матчам в зимний период (здесь уже возникает вопрос об аттестации такого стадиона). Впоследствии – о том, что в Черниговской области введено военное положение. Тоже причина, которая не выдерживает критики, ведь "Шахтер" на следующий день нормально сыграет в Харькове (в регионе тоже объявлено военное положение). Да и вряд ли "Мариуполь" бы согласился перенести игру из родного города (а здесь не только военное положение, но и реальная линия фронта неподалеку).

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Перенесли матч в Киев – это еще полбеды. Но его еще и надо начать вовремя. Не удалось. Списали на еще один форс-мажор – снегопад в столице. Поэтому игру начали на час позже. Хотя могли и вообще не провести.

Внимание!!! Учитывая форс-мажорные обстоятельства в виде погоды и неполной готовности стадиона к игре, сегодняшний матч начнется в 15.00. Только что это решение было официально принято дирекцией УПЛ и согласовано с клубами. Если игра не начнется в это время, то не начнется вообще pic.twitter.com/cL4ZaVDLDU — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) 1 грудня 2018 р.

Ну и "Десна" проиграла. И вылетела из топ-6. Зато "Заря" поднялась на четвертое место.

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"Карпаты": когда бьешь по чужим воротам, но забиваешь в свои

Главными неудачниками тура львовские "Карпаты" в матче против "Арсенал-Киев". Команды среди недели неожиданно осталась без главного тренера. И даже здесь сумела заработать. За португальского наставника Жозе Мораиша южнокорейский клуб "Чонбук Моторс" заплатил 100 тысяч евро отступных (хотя во Львове требовали 200 тысяч евро). Поэтому команду снова возглавил Олег Бойчишин. Это уже его второй "заход" на должность в этом сезоне. Мирон Маркевич в свое время четыре раза возглавлял "Карпаты". И есть информация, что летом мог в пятый раз вернуться к "Карпат".

Относительно матча в Киеве против "Арсенала", то "зелено-белые" за матч нанесли 11 ударов по воротам, восемь из которых – в створ. Зато забили в собственные. Это Папа Гуйе срезал мяч во время одной из немногих атак хозяев поля. И если бы не назначенный пенальти, вряд ли львовянам удалось забить, несмотря на немалое количество моментов.

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Алексей Гуцуляк после одного из нереализованных моментов (фото: ФК "Карпаты")

Но это не все, чем отличились гости из Львова в столице Украины. Во время матча фанаты "Карпат" сожгли флаг России.

"Львов" и "Мариуполь": снова 2:2

В первом матче между этими командами в Мариуполе была зафиксирована ничья 2:2. Два из четырех авторов голов в этой игре забили во встрече между этими командами и во Львове – Бруно за "Львов" и Пихаленок за "Мариуполь". Снова "Львов" выходил перед, а "Мариуполь" сравнивал счет. Тогда Бруно не забил пенальти. На этот раз удар с 11-метровой отметки доверили Воронину.

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Донецкое дерби: неожиданно, вызывающе и со скандалом

Вот где счет 2:2 совсем не ожидался, так это в игре "Шахтера" против "Олимпика". Две донецкие команды сошлись в Харькове. И после первого тайма задавалось, что "горняки" одержат довольно легкую победу. Игроки "Шахтера" с неописуемой легкостью "транжирили" свои моменты. За что и были наказаны.

Пока неизвестно, что именно сказал Вячеслав Шевчук своей команде в раздевалке в перерыве матча, но на вторую половину встречи на поле вышел совсем другой "Олимпик". И это дало результат. Два гола – и шанс на победу над "старшим братом". И не удержали этот результат. Все через гол на последней минуте встречи, который Мораес забил из офсайда. Но арбитр его засчитал. Это был матч, в котором "Олимпик" потерял победу, а не одержал ничью в матче против "Шахтера". "Горняки" же предоставили возможность преследователям приблизиться к себе. Чем они и воспользовались.

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На этом скандалы в матче не закончились. Уже после игры Вячеслав Шевчук поспорил с Паулу Фонсека. Причина спора, по словам самого Шевчука – недостойное поведение одного из помощников португальца.

Грубость тура

7 октября в матче против "Зари", который тоже закончился в ничью, полузащитник "Шахтера" Тайсон получил тяжелую травму, которую ему нанес Харатин. Тогда "горняки" требовали сурового наказания игроку "Зари". В матче против "Олимпика" 2 декабря сам Тайсон сыграл довольно грубо против соперника, ударив сзади по ногам Гая. И тоже получил только предупреждение.

И стоит отдать должное Тайсону. после матча он попросил прощения у Гая.

Полтава: когда матч против лидера на такой интересный, как против лондонского "Арсенала"

Одна из многочисленных проблем украинского футбола – зрители не ходят на матчи местных команд, а на заезжих соперников. Так произошло и в Полтаве. "Ворскла", которая борется за четвертое место принимала дома вторую "Александрию". И этот матч не вызвал столько желающих его посетить, как игра против лондонского "Арсенала" в Лиге Европы. Хотя и этот матч в Полтаве не увидели – его перенесли в Киев. Поэтому, фактически, "Ворскла" в двух домашних матчах так и не почувствовала поддержку собственных болельщиков. И если в первом случае речь идет о реальном форс-мажоре (перенос матча в Киев), то в игре против "Александрии" начинать матч в 17:00 в рабочий день, выглядит на недоразумение. Для кого этот матч?

Пустые трибуны на матче "Ворсклы" против "Александрии" (фото: ФК "Ворскла")

В итоге "Ворскла" проиграла. В матче против "Александрии" все решил единственный гол еще в начале встречи Ковальца. Единственный вопрос по этому матчу – когда этого игрока вызовут в национальную сборную Украины.

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"Динамо": победили, но и дальше третьи

Киевлянам надо побеждать, чтобы не отстать от "Шахтера" и "Александрии". Одесситам надо только побеждать, чтобы не вылететь из УПЛ. Успех был на стороне первых. Два гола с пенальти – и итоговая победа "Динамо". Хотя игра против аутсайдера чемпионата в исполнении "Динамо" оставила еще больше вопросов.

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Цифры тура

95 – именно столько было указано зрителей на матче "Ворсклы" против "Александрии". В матче, в котором вторая команда чемпионата играла против четвертой. Впоследствии эту цифру на сайте УПЛ заменили на 951. Однако вряд ли столько людей пришло на этот матч.

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И это не только проблема Полтавы. 232, 494 и 670. Такие официальные цифры относительно зрителей на трибунах дает сайт УПЛ. Это матчи "Арсенала" против "Карпат", игра "Львова" и "Мариуполя", "десны" и "Зари" соответственно. И тут сложилось много факторов – непогода, матчи не на своих полях, время матчей да и сама удобство посещать стадионы.

Гол тура

Виталий Балашов в матче против "Шахтера" забил со штрафного, выведя свою команду вперед. Как ни пытался Андрей Пятов допрыгнуть, спасти свою команду он не сумел.

Команда тура

Это "Олимпик". За игру во втором тайме. Мало какой команде чемпионате удавалось так "повозить" "Шахтер", так еще и на их поле.

Результаты матчей

Десна – Заря 0:2

Голы: Силас, 23, Кабаєв, 80

Арсенал-Киев – Карпаты 1:1

Голы: Гуйе, 25 (авт.) – Гуцуляк, 72 (пен.)

ФК Львов – Мариуполь 2:2

Голы: Бруно, 6, Воронин, 24 (пен.)- Пихаленок, 22, Вакула, 80

Шахтер – Олимпик 2:2

Голы: Мораес, 7, 90+2 – Пасич, 52, Балашов, 67

Ворскла – Александрия 0:1

Голы: Ковалец, 4

Динамо - Черноморец 2:0

Голы: Цыганков, 21 (пен.), Бєсєдін, 61 (пен.)