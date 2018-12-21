Скандальный Милевский встретился с Ребровым на отдыхе в Дубае: фото
Бывшие партнеры по "Динамо" Артем Милевский и Сергей Ребров встретились на отдыхе в ОАЭ.
Форвард Кишварды Артем Милевский опубликовал фотографию в своем Instagram в компании наставника "Ференцвароша" Сергея Реброва.
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"Станиславович, был рад вспомнить все", – написал Милевский.
Напомним, что Артем Милевский не исключает, что когда-то будет играть за ФК "Минай", который выступает во Второй лиге Украины.
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Источник: 24 Канал
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