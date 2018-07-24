Скандальный мэр Ирпеня планирует стать народным депутатом

Городской голова Ирпеня Киевской области Владимир Карплюк заявил, что решил уйти в отставку со своей должности и планирует участвовать в парламентских выборах 2019 года.

Об этом Карплюк написал в своем Facebook.

"Я, Владимир Карплюк, принял решение 2 августа 2018 года сложить полномочия Ирпенского городского головы, оставляя после себя яркие изменения и сильную команду, которая их сохранит и будет развивать регион и дальше", – говорится в сообщении чиновника.

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Моя следующая цель – участие в парламентской кампании за выдвижение своей кандидатуры в Верховную Раду по округу, в который входит Ирпень и Приирпенье. Ведь нельзя изменить страну, изменив лишь один город. Нужно, чтобы изменения, которые почувствовал Ирпень, почувствовали все населенные пункты Украины! Поэтому сейчас я должен посвятить время своему дальнейшему развитию как политика и активной работе на округе,

– отметил Карплюк.

При этом он подчеркнул, что оставляет "за собой политическую ответственность за работу его команды в Ирпенском городском совете и будет помогать в развитии города и региона".

Напомним, в 2016 году следователи Генпрокуратуры проводили обыск в кабинете мэра Ирпеня Владимира Карплюка, после чего чиновник сбежал за границу. Правоохранители утверждали, что нашли у Карплюка 67 незадекларированных квартир. А еще мэра Ирпеня обвиняли в дерибане земли в Киевской области.