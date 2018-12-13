15:51
13 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: будущее российских ГРУшников. Исследование дыры в "Союзе"
      Вєсті Кремля
      23:18, 12 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, 12 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      Скандальный наместник Киево-Печерской лавры может потерять немалый кусок земли

      235 Читати новину українською
      Наместник Киево-Печерской лавры УПЦ МП, митрополит Павла Лебедь
      Наместник Киево-Печерской лавры УПЦ МП, митрополит Павла Лебедь / Pravlife.org

      Бориспольская местная прокуратура подает в суд на наместника Киево-Печерской лавры УПЦ МП, митрополита Павла Лебедя. Прокуратура требует, чтобы суд признал недействительными договоры аренды земельных участков, которыми пользуется священнослужитель.

      Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные сайта "Судебная власть Украины".

      Гражданское дело поступило в Бориспольский горрайонный суд 6 декабря. Его будет слушать судья Илона Муранова-Лессов.

      Читайте также: Каким состоянием владеет настоятель Киево-Печерской лавры: впечатляющие фото и видео

      Журналисты выяснили, что 9 февраля 2015 года на митрополита Павла зарегистрировали право аренды двух земельных участков в селе Воронков Бориспольского района на ул. Украинская, 127-В. Два земельных участка площадями 2,36 и 3,89 гектара с целевым назначением для ведения личного крестьянского хозяйства (для обслуживания имущественного комплекса) было передано в аренду на 49 лет. Регистрацию провели на основании договора аренды между священнослужителем и Воронковским сельским советом от 1 ноября 2014 года.

      В прокуратуре отметили, что иск касается двух земельных участков, которые, по мнению правоохранителей, были незаконно выделены в аренду.

      Специалист-землеустроитель Воронковского сельсовета Виталий Пасько подтвердил, что земельные участки с указанными площадями были выделены гражданину Петру Лебедю в аренду на 49 лет. Сейчас там расположены коровники подсобного хозяйства Киево-Печерской лавры УПЦ МП.

      Підсобне господарство Києво-Печерської лаври на Київщині
      Подсобное хозяйство Киево-Печерской лавры на Киевщине

      По данным аналитической системы YouControl, в селе Воронков на ул. Украинская, 127-А зарегистрировано подсобное хозяйство Киево-Печерской лавры. Предприятие занимается выращиванием зерновых культур и разведением крупного рогатого скота. Для этого хозяйство арендует большое количество сельскохозяйственной земли у людей, о чем свидетельствуют данные Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Сделки с пайщиками заключали в течение 2017-2018 годов сроком на 7 лет.

      24 канал сообщал, что 30 ноября 2018 года в подсобное хозяйство Киево-Печерской лавры с обыском наведались сотрудники СБУ в рамках дела о нарушении равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, разжигания межконфессиональной розни. Основанием для открытия дела стала видеозапись интервью наместника Киево-Печерской Лавры под названием "Митрополит Павел о Филарете: Он с бесом поцеловался", выложенный на YouTube-канале "Главновости".

      Читайте также: СБУ нашла доказательства разжигания религиозной межконфессиональной вражды в УПЦ МП: фото

      Будинок митрополита Павла
      Дом митрополита Павла

      В день обысков наместник лавры был удивлен появлением правоохранителей в его подсобном хозяйстве.

      К слову, 13 декабря СБУ сообщила, что накануне проведения в Киеве Объединительного собора планировались провокации в Киево-Печерской лавре, при содействии митрополита Павла.

      Что известно о предстоятеле Киево-Печерськой лавры митрополите Павле? Сперва священнослужитель стал скандальноизвестным из-за своей любови к дорогим автомобилям и нежелания соблюдать правила дорожного движения, за что митрополита прозвали в народе "Паша-Мерседес".

      Кроме того, в сентябре предстоятель Киево-Печерской лавры обнародовал скандальное видео с угрозами по поводу получения Украиной Томоса об автокефалии. На записи, которая впоследствии была удалена из сети, митрополит Павел пообещал проклятие "до седьмого колена" тем, кто попытается забрать национальное достояние украинцев – лавру – у РПЦ и передать ее новой Поместной церкви. Священнослужителя после этого прозвали антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия от страны-агрессора, за что митрополит и попал в список сайта "Миротворец".

      Теги: Новости Украины Новости Киева УПЦ МП Религия Рынок земли Расследования
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Страшно їхати до Європи
      сегодня , 15:00 Страшно їхати до Європи
      Артем Овдієнко 649
      Кого из беглых преступников вернули в Украину: самые громкие экстрадиции за последние годы
      сегодня , 14:00 Кого из беглых преступников вернули в Украину: самые громкие экстрадиции за последние годы
      268
      Тренды в дизайне интерьеров 2018: что было в квартирной моде этого года
      сегодня , 13:00 Тренды в дизайне интерьеров 2018: что было в квартирной моде этого года
      Наталя Сколоздра 276
      Европа прозревает: свежие санкции против РФ и прекращение строительства "Северного потока-2"
      сегодня , 12:25 Европа прозревает: свежие санкции против РФ и прекращение строительства "Северного потока-2"
      Блог Медіа 2917
      В шаге от исторического достижения: анонс матча "Динамо" – "Яблонец" в Лиге Европы
      сегодня , 09:18 В шаге от исторического достижения: анонс матча "Динамо" – "Яблонец" в Лиге Европы
      Ігор Саджениця 311
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук