Скандальный наместник Киево-Печерской лавры может потерять немалый кусок земли

Бориспольская местная прокуратура подает в суд на наместника Киево-Печерской лавры УПЦ МП, митрополита Павла Лебедя. Прокуратура требует, чтобы суд признал недействительными договоры аренды земельных участков, которыми пользуется священнослужитель.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные сайта "Судебная власть Украины".

Гражданское дело поступило в Бориспольский горрайонный суд 6 декабря. Его будет слушать судья Илона Муранова-Лессов.

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Журналисты выяснили, что 9 февраля 2015 года на митрополита Павла зарегистрировали право аренды двух земельных участков в селе Воронков Бориспольского района на ул. Украинская, 127-В. Два земельных участка площадями 2,36 и 3,89 гектара с целевым назначением для ведения личного крестьянского хозяйства (для обслуживания имущественного комплекса) было передано в аренду на 49 лет. Регистрацию провели на основании договора аренды между священнослужителем и Воронковским сельским советом от 1 ноября 2014 года.

В прокуратуре отметили, что иск касается двух земельных участков, которые, по мнению правоохранителей, были незаконно выделены в аренду.

Специалист-землеустроитель Воронковского сельсовета Виталий Пасько подтвердил, что земельные участки с указанными площадями были выделены гражданину Петру Лебедю в аренду на 49 лет. Сейчас там расположены коровники подсобного хозяйства Киево-Печерской лавры УПЦ МП.



Подсобное хозяйство Киево-Печерской лавры на Киевщине

По данным аналитической системы YouControl, в селе Воронков на ул. Украинская, 127-А зарегистрировано подсобное хозяйство Киево-Печерской лавры. Предприятие занимается выращиванием зерновых культур и разведением крупного рогатого скота. Для этого хозяйство арендует большое количество сельскохозяйственной земли у людей, о чем свидетельствуют данные Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Сделки с пайщиками заключали в течение 2017-2018 годов сроком на 7 лет.

24 канал сообщал, что 30 ноября 2018 года в подсобное хозяйство Киево-Печерской лавры с обыском наведались сотрудники СБУ в рамках дела о нарушении равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, разжигания межконфессиональной розни. Основанием для открытия дела стала видеозапись интервью наместника Киево-Печерской Лавры под названием "Митрополит Павел о Филарете: Он с бесом поцеловался", выложенный на YouTube-канале "Главновости".

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Дом митрополита Павла

В день обысков наместник лавры был удивлен появлением правоохранителей в его подсобном хозяйстве.

К слову, 13 декабря СБУ сообщила, что накануне проведения в Киеве Объединительного собора планировались провокации в Киево-Печерской лавре, при содействии митрополита Павла.

Что известно о предстоятеле Киево-Печерськой лавры митрополите Павле? Сперва священнослужитель стал скандальноизвестным из-за своей любови к дорогим автомобилям и нежелания соблюдать правила дорожного движения, за что митрополита прозвали в народе "Паша-Мерседес".



Кроме того, в сентябре предстоятель Киево-Печерской лавры обнародовал скандальное видео с угрозами по поводу получения Украиной Томоса об автокефалии. На записи, которая впоследствии была удалена из сети, митрополит Павел пообещал проклятие "до седьмого колена" тем, кто попытается забрать национальное достояние украинцев – лавру – у РПЦ и передать ее новой Поместной церкви. Священнослужителя после этого прозвали антиукраинским пропагандистом и противником независимости украинского православия от страны-агрессора, за что митрополит и попал в список сайта "Миротворец".