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      Скандальный Насиров хотел посетить Давос как кандидат в президенты, но суд ему не позволил

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      Скандальный Насиров просит вернуть паспорт, чтобы посетить Давос как кандидат в президенты
      Скандальный Насиров просит вернуть паспорт, чтобы посетить Давос как кандидат в президенты / bbc.com

      Защита экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова просила суд вернуть ему загранпаспорт, чтобы посетить Давос как кандидату в президенты Украины.

      Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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      Известно, что 23 января Шевченковский райсуд Киева начал рассмотрение по существу обвинительного акта в отношении Насирова.

      Стороной защиты в судебном заседании подано ходатайство о возвращении обвиняемому паспорта для выезда за границу, мотивируя это "...приглашением для участия во Всемирном экономическом форме в г. Давосе, Швейцарской Конфедерации как кандидата в президенты Украины, общественного и политического лидера",
      – говорится в сообщении.

      Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал, поскольку защита не предоставила ни самого приглашения, н и данных о том, кто именно пригласил подсудимого Насирова в Давос. К слову, по состоянию на 23 января прокуроры зачитали 435 с 774 страниц обвинительного акта.

      Следующее судебное заседание назначено на 10:00 29 января.

      Напомним, что экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на выборы президента Украины.

      Кто такой Роман Насиров?
      Подозревается в хищении более 2 миллиардов гривен государственных средств. Его обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом Александром Онищенко, во время которой Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а нардеп проводил благодаря этому коррупционные схемы. В марте 2017 года Насирова арестовали, а на свободу он вышел после того, как его жена внесла 100 миллионов гривен залога. 31 января Кабмин уволил его с должности председателя ГФС, а уже 11 декабря 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Насирова на должности и обязал выплатить упущенный заработок.

      Что известно о Романе Насирове: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Давос Криминальные новости Выборы Президента 2019 Роман Насиров
      Источник: 24 Канал
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