Скандальный отец Меган Маркл запускает собственную коллекцию одежды

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл, Томас Маркл планирует попробовать еще один способ заработка – дизайн одежды.

Об этом сообщила сводная сестра герцогини Саманта Маркл на своей странице в Twitter, пишет издание ELLE.

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Сестра Меган подчеркнула, что отец запускает собственную линию мужской одежды.

"Я очень взволнована! Мой отец готовится выпустить коллекцию мужской одежды, буду держать вас в курсе", – написала Саманта Маркл.

Издание пошутило, что свой бренд Томас Маркл вполне мог бы назвать "The Tigs Dad" – в честь лайфстайл-блога Меган The Tig, который она перестала вести после свадьбы с принцем Гарри.

Томас Маркл с дочерью Меган

Напомним, Томас Маркл часто попадает в скандальные новости СМИ. Мужчину поймали на махинациях, доведя факт зарабатывания денег на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. После длительных обсуждений он отказался вести свою дочь к алтарю, заявляя, что имеет запланированную операцию на это время. Однако журналисты предполагают, что именно денежные махинации стали причиной такого неожиданного решения Томаса Маркла. После этого мужчина давал многочисленные интервью, которые выливались во все новые скандалы.