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Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева

Скандальный отель на Андреевском: застройщика заставят уменьшить высотность здания

16 Читати новину українською
Андреевский спуск
Андреевский спуск / ua.igotoworld.com

21 июня во время пленарного заседания депутаты Киевсовета поддержали проект решения, который призван заставить частное предприятие "Маркон", которое намеревалось построить на Андреевском спуске 9-этажный отель, уменьшить высотность будущего здания.

В другом случае – договор аренды с застройщиком расторгнут в одностороннем порядке.

"За" соответствующий проект решения, который создали на основе местной инициативы, представленной руководителем юридического департамента "Объединение "Самопомич" – Киев Егором Недашкивским и жителями Андреевского спуска, проголосовали 82 депутата.

Документ предусматривает предоставление застройщику месячного срока, чтобы он привел в надлежащий вид всю разрешительную документацию, поскольку сейчас предприятие нарушает следующие нормы законодательства:

  • Застройщик превысил допустимую высотность будущего здания, поскольку отель хотят возвести аж на 9 этажей (ориентировочно 30 метров) в то время, когда максимальная высотность сооружений на этом участке – 12 метров (территория Андреевского спуске входит до двух охранных зон: Андреевской церкви и Софии Киевской).
  • Застройщик грубо нарушает условия земельного законодательства (об этом свидетельствует акт земельного участка, составленный департаментом земельных ресурсов КГГА). Речь идет о незаконном захвате территории: предприятию выдели всего 20 соток под застройку, а строит он на 30-ти.

Предполагается, что если предприятие не приведет в порядок свою документацию согласно действующих норм и не уменьшит высотность будущей гостиницы – с ним расторгнут договор аренды земли в одностороннем порядке.

"Это решение очень важно для Киева, ведь на Андреевском спуске норовили построить "монстра", аналогично тому, который есть на Подоле. Высота обоих примерно одинаковая, только один возвышается на "Волах", а другой портил бы вид всего Киева", – прокомментировал решение Егор Недашковский.

Напомним, сегодня же, 21 июня, депутаты Киевсовета поддержали проект решения, предусматривающего сохранение и музеефикацию артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади и создание на этом месте музея.

Теги: Киеврада Самопомич Новости Киева
Источник: 24 Канал
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