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      Скандальный Павел Вовк снова возглавил Окружной админсуд Киева: что о нем известно

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      Павел Вовк / oask.gov.ua

      Новым главой Окружного административного суда Киева стал Павел Вовк. Его избрали во время утреннего голосования 21 января.

      Голосование состоялось сегодня, 21 января. За Павла Вовка отдали 39 голосов. Об этом сообщает "Суд Инфо".

      Знайте больше: Про суддю Вовка, заради якого змінюють закони, і фабрику рішень на користь корупціонерів

      Кроме того, во время заседания судьи подвели итоги осуществления судопроизводства Окружным админсудом в 2019 году.

      В чем обвиняли Павла Вовка?

      26 июля 2019 года НАБУ совместно с ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. По данным следствия, Вовк и другие судьи ОАСК организовали вынесение заведомо неправосудных решений и вмешались в деятельность судебных органов, чтобы создать искусственные препятствия в работе Высшей квалификационной комиссии судей.

      НАБУ обнародовало так называемые "пленки Вовка", которые продемонстрировали, как оказывается правосудие в суде под руководством Вовка. На аудиозаписях судьи обсуждают подачу исков в Окружной админсуд ради прекращения полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей, поиск лиц, от имени которых будут подаваться иски. Также в разговорах говорится об изменении состава ВККС и введении в состав комиссии лояльных лиц. Разговоры касаются квалификационного оценивания, на которое несколько раз не появлялись судьи ОАСК, и возможность избежать оценивания якобы из-за болезни.

      К теме: Как власть противодействовала аресту скандального судьи Вовка

      Генпрокуратура подала в Высший совет правосудия ходатайство о временном отстранении Вовка, Погребниченко и Шепитко от правосудия. Но ВСП отказал.

      В ноябре 2019 года Генпрокуратура, по решению Шевченковского суда, остановила расследование дела против Вовка. Прокурор ГПУ Юлия Малашич заявила, что в конце октября группа прокуроров в деле так называемых "пленок Вовка" подала ходатайство о продлении срока предварительного следствия, однако судьи не смогли вовремя его рассмотреть.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Судьи Высший совет правосудия Офис генпрокурора Антикоррупционный суд Решение суда
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