Скандальный разговор Трампа и Зеленского: появился текст жалобы на главу Белого дома

Текст жалобы, с которой начался украинский скандал в Вашингтоне, уже опубликован. В основном в нем говорится о ходе телефонного разговора украинского и американского лидеров. Впрочем, среди примечаний есть информация о существующей модели влияния на украинское правительство со стороны Трампа и его адвокатов.

Так, документ обнародовали на сайте Палаты представителей США 26 сентября. Напомним, что автор – неназванный сотрудник разведки Соединенных Штатов Америки.

Важно: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что показала стенограмма

В ходе своих официальных обязанностей я получил информацию от нескольких американских чиновников о том, что президент США использует силу своего офиса, чтобы требовать вмешательства от иностранного государства в выборы в США в 2020 году. Это давление, среди прочего, включает в себя требование от этого иностранного государства расследовать дело одного из главных политических соперников президента

– говорится в тексте.

Полный текст жалобы

Высокоуважаемому Ричарду Берру, председателю специального комитета по вопросам разведки Сената США

Высокопоставленному Адаму Шиффу, председателю специального комитета по вопросам разведки Палаты представителей США

Уважаемые главы Берр и Шифф,

Докладываю о "неотложном вопросе" согласно процедуре, указанной в своде законов США параграф 3030 (k)(5)(A). Это письмо не засекречено, если рассматривается без приложений к нему.

Во время исполнения своих обязанностей я получил информацию от многих правительственных чиновников, что президент США использует власть, чтобы склонить правительство иностранного государства к незаконному вмешательству в избирательную кампанию 2020 года. Это воздействие включает в себя, в частности, давление на иностранную страну с целью проведения расследования в отношении одного из главных политических оппонентов президента. Личный адвокат президента, г-н Рудольф Джулиани, является ключевым лицом в этой попытке давления. Также похоже на то, что в это вовлечен генеральный прокурор Барр.

В течение 4 последних месяцев более полудюжины американских чиновников проинформировали меня о различных фактах, связанных с попыткой давления. Информация, изложенная здесь, была передана мне в процессе официального сотрудничества между агентствами. Это является привычной процедурой для американских чиновников, которые отвечают за определенные региональные или функциональные сферы, обмениваться такой информацией с целью анализа и информирования тех, кто принимает решения.

Информация, изложенная здесь, была передана мне в процессе официального сотрудничества между агентствами. Это является привычной процедурой для американских чиновников, которые отвечают за определенные региональные или функциональные сферы, обмениваться такой информацией с целью анализа и информирования тех, кто принимает решения. Я не был прямым свидетелем большинства событий, которые здесь изложены. Тем не менее, я считаю показания своих коллег достоверными, почти во всех случаях пересказы фактов многих чиновников согласовываются друг с другом. Вдобавок, значительная часть информации не противоречит информации, которая уже озвучивалась публично.

Я глубоко обеспокоен тем, что действия, описанные ниже, представляют "серьезную или вопиющую проблему, злоупотребление или нарушение закона или указа президента", который "не включает разницу во мнениях относительно дел государственной политики" в соответствии с определением неотложного вопроса в своде законов США параграф 3030 (k)(5)(A). Поэтому я исполняю свой долг доложить об этом, используя соответствующие юридические инстанции, соответствующим органам власти.

Я также обеспокоен, что эти действия несут угрозу для национальной безопасности США и подрывают усилия правительства США снизить и противостоять иностранному вмешательству в выборы.

Насколько мне известно, совокупность утверждений, изложенных в этом документе, не является засекреченной, если рассматривается отдельно от засекреченного приложения. Я пытался придерживаться требований к засекреченным документам, указанных в директиве 13526, и отделить информацию, о которой я точно знаю, или имею основания считать ее такой, которая должна быть засекречена в целях безопасности.

Текст дополняется

Отметим, что жалобу о давлении Трампа на Зеленского уже передали в Конгресс. Документ предоставил Офис директора Национальной разведки США. Члены Конгресса могут использовать ее на слушании 26 сентября.

Текст жалобы на президента Трампа:

24tvua from

Что известно о скандальном разговоре Зеленского с Трампом? В июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этому причастен сын главного соперника Трампа на президентских выборах Джо Байдена, Хантер Байден. Расследование дела может негативно повлиять на рейтинг соперника Трампа, что считают вмешательством в президентскую гонку.



Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.



25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Полный текст – читайте здесь. Стенограмма беседы американского и украинского президента свидетельствует, что Дональд Трамп все же говорил Владимиру Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Джо Байдена.

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