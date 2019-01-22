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      Скандальный "Северный поток-2": в Берлине готовы поговорить с США

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      В Германии готовы поговорить с США по "Северному потоку-2"
      В Германии готовы поговорить с США по "Северному потоку-2" / Фото из открытых источников

      Министр экономики Германии Петер Альтмаер заявил, что Германия хочет сделать шаг навстречу США в ситуации с "Северным потоком-2". Берлин будет готов к увеличению импорта газа из США.

      Об этом сообщает Handelsblatt.

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      Немецкий министр отметил, что "Россия была надежным партнером", однако сжиженный природный газ из США сможет стать альтернативой.

      Страна заинтересована в дебатах, касающихся безопасности поставок в Германию, сказал Альтмайер. Несмотря на то, что Россия была надежным партнером в поставках газа, СПГ может быть альтернативой, поскольку растет спрос. Поэтому он пригласил американских экспортеров СПГ на конференцию инвесторов в феврале, – пишут авторы материала.

      24 канал писал, что посол США в Германии Ричард Гренелл отправил письма компаниям в ФРГ, в которых пригрозил возможностью санкций со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода "Северный поток-2".

      Взамен немецкий министр экономики ответил, что "уладит это".

      "Это вопрос, можно ли доверять инвестициям в Германии", – добавил он.

      К слову, недавно министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что правительство его страны не имеет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока-2" и призвал не мешать его строительству.

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости политики Северный поток-2 Санкции Новости США
      Источник: 24 Канал
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