Скандальный танцовщик Полунин при поддержке Путина открыл собственную балетную школу в Крыму

Скандальный танцовщик Сергей Полунин открыл хореографическую школу в оккупированном Севастополе. Там собрали 30 детей, большинство из которых будет учиться за средства из бюджета РФ.

Кроме этого, обучение 12 детей будет оплачивать фонд Сергея Полунина. По словам танцовщика, он хочет создать школу будущего, в которую будет вкладывать весь свой балетный опыт. Об этом говорится в "Крым.Реалии" от "Радио Свободы".

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Именно под именем Сергея Полунина в Крыму открыли хореографическую академию, а также строят школу и оперный театр. Артисту балета в открытии собственного учебного заведения помогла поддержка Путина.

Известно, что во время визита в Севастополь президент России лично пообщался с Полуниным и его учениками.



Путин помог Сергею Полунину открыть школу в Севастополе

Для чего Полунин в Крыму?

По словам редактора онлайн-издания "Balletristic" Полины Булат, российские власти используют танцовщика для того, чтобы еще больше усилить свое влияние в оккупированном Крыму.

Театра оперы и балета, школы там не было, и это такая возможность для власти поставить там свой флаг. Полунин для этого подошел идеально. Это такой человек, который стоит на рубеже между Россией и Украиной. Он может в этой противоречивой ситуации сыграть им на руку

– прокомментировала редактор.

Кроме этого, она отметила, что балет давно уже стал политическим актом.



Сергей Полунин в Севастополе

Чем "прославился" Сергей Полунин?

Кроме высоких достижений в художественной сфере, Сергей Полунин стал известен своими скандальными пророссийскими заявлениями. В частности в инстаграм-профиле Полунина появилось сообщение со словами благодарности Владимиру Путину, а также с пожеланием ему здоровья.

Никто не заслуживает того, чтобы с ним обращались плохо или несправедливо. Когда я был ребенком, я видел в Путине свет и вижу сейчас. Владимира я буду всегда защищать своей энергией и любовью,

– заявил Сергей Полунин в сети.

Впоследствии, на все вопросы журналистов танцор отвечал, что ничего не знает о появлении этого сообщения. Кроме этого, артист балета не смог точно объяснить, ведет ли именно он свою страницу в инстаграм, или для этого у него есть помощник.

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Я разделяю мир на добро и зло. И для меня Россия и Путин – это добро... мне кажется, что правда здесь, правда в России,

– отметил Полунин в одном из интервью на российском телевидении.

Отец танцовщика аргументировал такую ​​позицию сына тем, что ему нравятся сильные люди, именно в Путине он видит такую ​​сильную личность.



Отец танцовщика Полунина сказал, что сын видит в Путине сильную личность

Татуировка Полунина

В 2018 году Сергей Полунин опубликовал новый скандальный пост. К тексту, в котором он произносит благодарность президенту России, танцовщик добавил фото, на котором он показывает татуировку с изображением лица Владимира Путина. Примечательно, что при этом Полунин демонстрирует на своей руке и украинский трезубец.

Скандальный пост Полунина

Что интересно, после публикации скандальных сообщений основная страница Сергея Полунина, на которой он начал признаваться в любви к Путину и демонстрировать татуировки с президентом России на груди, уже удалена.

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С 2018 года имя скандально известного танцовщика появилось в неправительственной базе "Миротворец" после того, как он получил паспорт России и российское гражданство. Однако в ответе на запрос "Крым. Реалии" в СБУ говорится, что Полунину не возбраняется въезжать в Украину.



Ответ на запрос в СБУ в отношении Сергея Полунина

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