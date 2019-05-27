Скандальный Труханов не против "консультаций" с Коломойским

Городской голова Одессы Геннадий Труханов не против вести переговоры с украинским олигархом Игорем Коломойским накануне досрочных выборов в Верховную Раду.

Труханов считает Коломойского "серьезным политиком", об этом он заявил на пресс-конференции, пишет Укринформ.

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24 канал писал, что украинский олигарх Игорь Коломойский консультирует новый политический проект, который создается перед парламентскими выборами. Он уточнил, что это будет всеукраинский проект, в который войдут партия "Возрождение", часть "Воли народа", партия мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам".

Если сегодня он консультирует партию "Возрождение", которая ассоциируется с ним, то это его право... А я готов вести переговоры со всеми без исключения, чтобы Одесса продвигалась вперед: со всеми, кто является конструктивным и кто сможет помочь,

– сказал Труханов.

При этом мэр Одессы не уточнил, какие еще политические структуры, кроме партий "Доверяй делам" и "Возрождения", будут принимать участие в формировании совместной с мэром Харькова Геннадием Кернесом политсилы.

Какие дела были открыты против Труханова:

В феврале 2018 года Труханову сообщили о подозрении в совершении преступления – присвоении и расхищении имущества в особо крупных размерах. Одним из обвинений в деле является приобретение за 185 миллионов долларов из городского бюджета админздания Одесского завода тяжелого краностроения "Краян";

9 ноября 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело Труханова. Городской голова свою вину отрицал. Вместе с ним на скамье подсудимых находились еще семеро человек, среди которых и его заместитель Павел Вугельман;

26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение;

Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что закрыло уголовное дело по факту незаконного обогащения Труханова еще 28 февраля 2019 года.

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Какие партии могут пройти в Верховную Раду – инфографика

Почему выборы в Верховную Раду будут досрочными?Президент Украины Владимир Зеленский о своих намерениях распустить Верховную Раду заявил еще до инаугурации и отметил это во время инаугурационной речи. Уже 21 мая издал соответствующий указ. Внеочередные выборы в украинский парламент состоятся 21 июля 2019 года.